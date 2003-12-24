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На зависть Европе: стало известно, где в Украине проще всего зарабатывать

На зависть Европе: стало известно, где в Украине проще всего зарабатыватьСразу шесть украинских городов являются лучшими в Европе для создания центров общего обслуживания (ЦОО) и аутсорсинга.

КАКИЕ ГОРОДА? В список наиболее благоприятных для аутсорсинга городов Украины вошли: Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов и Ивано-Франковск. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на .

ПРИЧИНА. Иностранных партнеров заинтересовало удачное географическое расположение городов, наличие значительных ресурсов молодой и высококвалифицированной рабочей силы, а также дешевая аренда офисов.

Украина как площадка для аутсорсинга также привлекательна благодаря безвизовому режиму для граждан США и ЕС, большому количеству выпускников вузов, владеющих иностранными языками, а также современной инфраструктуре цифровых телекоммуникаций, которая соответствует всем требованиям инвесторов.

ЧТО ТАКОЕ АУТОСОРСИНГ? Аутсорсинг — это процесс передачи конкретных неосновных функций сторонней организации. В Украине очень часто используется в сфере IT.

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Как правило, аутсорсинг нужен, чтобы освободить персонал от рутинных и непрофильных задач, сконцентрировать силы сотрудников на главных для бизнеса функциях и снизить финансовую нагрузку на компанию.
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 Теги: Украина, заработок

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Сегодня, 04:53 » Автор: Наталья Кошелева
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