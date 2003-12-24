На зависть Европе: стало известно, где в Украине проще всего зарабатывать

Сразу шесть украинских городов являются лучшими в Европе для создания центров общего обслуживания (ЦОО) и аутсорсинга.



КАКИЕ ГОРОДА? В список наиболее благоприятных для аутсорсинга городов Украины вошли: Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов и Ивано-Франковск. Об этом пишет



ПРИЧИНА. Иностранных партнеров заинтересовало удачное географическое расположение городов, наличие значительных ресурсов молодой и высококвалифицированной рабочей силы, а также дешевая аренда офисов.



Украина как площадка для аутсорсинга также привлекательна благодаря безвизовому режиму для граждан США и ЕС, большому количеству выпускников вузов, владеющих иностранными языками, а также современной инфраструктуре цифровых телекоммуникаций, которая соответствует всем требованиям инвесторов.



ЧТО ТАКОЕ АУТОСОРСИНГ? Аутсорсинг — это процесс передачи конкретных неосновных функций сторонней организации. В Украине очень часто используется в сфере IT.



Читайте также: Стало известно, кто в Киеве получает больше всего





Как правило, аутсорсинг нужен, чтобы освободить персонал от рутинных и непрофильных задач, сконцентрировать силы сотрудников на главных для бизнеса функциях и снизить финансовую нагрузку на компанию. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В список наиболее благоприятных для аутсорсинга городов Украины вошли: Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов и Ивано-Франковск. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на .Иностранных партнеров заинтересовало удачное географическое расположение городов, наличие значительных ресурсов молодой и высококвалифицированной рабочей силы, а также дешевая аренда офисов.Украина как площадка для аутсорсинга также привлекательна благодаря безвизовому режиму для граждан США и ЕС, большому количеству выпускников вузов, владеющих иностранными языками, а также современной инфраструктуре цифровых телекоммуникаций, которая соответствует всем требованиям инвесторов.Аутсорсинг — это процесс передачи конкретных неосновных функций сторонней организации. В Украине очень часто используется в сфере IT.Как правило, аутсорсинг нужен, чтобы освободить персонал от рутинных и непрофильных задач, сконцентрировать силы сотрудников на главных для бизнеса функциях и снизить финансовую нагрузку на компанию.



