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LG готовит смартфон-раскладушку начального уровня
Аппарат выполнен в раскладывающемся корпусе.
Сетевые источники рассекретили смартфон начального уровня LG Folder (LM-Y110), выход которого на европейский рынок ожидается в течение ближайшего времени.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Как можно видеть на представленных рендерах, устройство будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и розово-золотистом.
Экран у новинки только один — он расположен на внутренней стороне верхней крышки. Размер дисплея составляет 3 дюйма по диагонали, разрешение невелико — 360 × 240 точек (формат WQVGA).
Основой служит неназванный процессор MediaTek с максимальной тактовой частотой в 1,1 ГГц. В арсенале смартфона — 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт и камера с 5-мегапиксельным сенсором.
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На нижней половинке корпуса расположена буквенно-цифровая клавиатура с дополнительной кнопкой для активации FM-тюнера. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1470 мА·ч.
Сетевые источники рассекретили смартфон начального уровня LG Folder (LM-Y110), выход которого на европейский рынок ожидается в течение ближайшего времени.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Как можно видеть на представленных рендерах, устройство будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и розово-золотистом.
Экран у новинки только один — он расположен на внутренней стороне верхней крышки. Размер дисплея составляет 3 дюйма по диагонали, разрешение невелико — 360 × 240 точек (формат WQVGA).
Основой служит неназванный процессор MediaTek с максимальной тактовой частотой в 1,1 ГГц. В арсенале смартфона — 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт и камера с 5-мегапиксельным сенсором.
Читайте также: LG выпустила новый телефон-раскладушку
На нижней половинке корпуса расположена буквенно-цифровая клавиатура с дополнительной кнопкой для активации FM-тюнера. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1470 мА·ч.
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