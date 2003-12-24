Раздел: Авто
Suzuki выпустили новый компактный кроссовер
Первый показ XBee состоялся в октябре этого года на автосалоне в Токио.
Модель построена на базе кей-кара Hustler, в Suzuki новинку позиционируют как субкомпактный кроссовер. Длина XBee равна 3 760 мм, что на 365 мм больше, чем у Хастлера. Ширина новинки – 1 670 мм (+195 мм), высота – 1 705 мм (+40 мм), размер колесной базы составляет 2 435 мм (+10 мм). Дорожный просвет Suzuki XBee – 180 мм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Новый кросс оснащен литровым турбодвигателем мощностью 99 л.с. и системой mild hybrid –это так называемый «мягкий гибрид», то есть система старт-стоп с рекуперацией. Трансмиссия – шестидиапазонный «автомат», привод – передний или полный.
Для Suzuki XBee предусмотрено множество вариантов персонализации: можно заказать двухцветную окраску, различные декоративные накладки и вставки. В салоне имеется несколько ниш и ящиков под мелочевку. Переднее пассажирское и задние кресла складываются.
В списке доступного оборудования значатся мультимедийный комплекс с тачскрином, система кругового видеообзора, светодиодная оптика, 16-дюймовые диски, а также многочисленные системы безопасности.
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Цена Suzuki XBee стартует с отметки в 1 765 800 йен. Компания планирует продавать по 2 000 таких автомобилей в месяц. За пределами домашнего рынка кросс вряд ли появится.
Модель построена на базе кей-кара Hustler, в Suzuki новинку позиционируют как субкомпактный кроссовер. Длина XBee равна 3 760 мм, что на 365 мм больше, чем у Хастлера. Ширина новинки – 1 670 мм (+195 мм), высота – 1 705 мм (+40 мм), размер колесной базы составляет 2 435 мм (+10 мм). Дорожный просвет Suzuki XBee – 180 мм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Новый кросс оснащен литровым турбодвигателем мощностью 99 л.с. и системой mild hybrid –это так называемый «мягкий гибрид», то есть система старт-стоп с рекуперацией. Трансмиссия – шестидиапазонный «автомат», привод – передний или полный.
Для Suzuki XBee предусмотрено множество вариантов персонализации: можно заказать двухцветную окраску, различные декоративные накладки и вставки. В салоне имеется несколько ниш и ящиков под мелочевку. Переднее пассажирское и задние кресла складываются.
В списке доступного оборудования значатся мультимедийный комплекс с тачскрином, система кругового видеообзора, светодиодная оптика, 16-дюймовые диски, а также многочисленные системы безопасности.
Читайте также: В Индии дебютировал новый компактный кроссовер Suzuki
Цена Suzuki XBee стартует с отметки в 1 765 800 йен. Компания планирует продавать по 2 000 таких автомобилей в месяц. За пределами домашнего рынка кросс вряд ли появится.
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