Раздел: Авто
В Европе рухнули продажи Volkswagen Polo
Volkswagen Polo теряет покупателей в Европе. Об этом свидетельствует статистика продаж новых автомобилей.
В январе-ноябре европейцы купили на 10,4% меньше «Поло», чем за тот же период прошлого года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua.
За 11 месяцев 2016-го немцам удалось продать на европейском рынке 286 386 автомобилей Volkswagen Polo. Тогда как в 2017-м тот же период закончился с показателем 255 370 авто.
Картина выглядит еще более печально, если посмотреть данный за прошлый месяц: в ноябре продажи Volkswagen Polo просели на 42,1%. Ноябрьский результат немецкого хэтчбека оказался ниже, чем у таких конкурентов, как Renault Clio, Peugeot 208 и Ford Fiesta.
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В Украине Polo — самая дешевая модель Volkswagen. В минимальной комплектации автомобиль стоит около $17 000.
В январе-ноябре европейцы купили на 10,4% меньше «Поло», чем за тот же период прошлого года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua.
За 11 месяцев 2016-го немцам удалось продать на европейском рынке 286 386 автомобилей Volkswagen Polo. Тогда как в 2017-м тот же период закончился с показателем 255 370 авто.
Картина выглядит еще более печально, если посмотреть данный за прошлый месяц: в ноябре продажи Volkswagen Polo просели на 42,1%. Ноябрьский результат немецкого хэтчбека оказался ниже, чем у таких конкурентов, как Renault Clio, Peugeot 208 и Ford Fiesta.
Читайте также: Рестайлинговый Volkswagen Polo получит новые моторы
В Украине Polo — самая дешевая модель Volkswagen. В минимальной комплектации автомобиль стоит около $17 000.
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