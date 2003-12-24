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Раздел: Авто  
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Fiat Chrysler отзывает почти 2 миллиона автомобилей

Fiat Chrysler отзывает почти 2 миллиона автомобилейИтальянско-американский производитель Fiat Chrysler Automobiles NV отзывает с рынка около 1,8 млн пикапов и грузовиков из-за дефекта в коробке передач.

Речь идет об автомобилях модели 1500 с малой грузоподъемностью, а также тяжелых пикапах Ram и грузовых автомобилях без кузова, выпущенных в 2009-2017 годах. 1,48 млн из них были проданы в США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cfts.org.ua.

Установлено, что неисправность, найденная в коробке передач данных авто, может стать причиной непреднамеренного отключения режима парковки, в результате чего автомобиль начинает движение. Эта ситуация может возникнуть вследствие длительного воздействия высоких температур, признает производитель.

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За последние пять месяцев в Fiat Chrysler уже в пятый раз отзывают масштабную партию автомобилей из-за технических неисправностей. При этом, сообщается, что выявленные проблемы не связаны друг с другом и касаются разных моделей.
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 Теги: Fiat Chrysler, авто

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Сегодня, 07:33 » Автор: Наталья Кошелева
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