Раздел: Авто
Специалисты подсказали, как сократить расход топлива
Проверенные советы.
В последнее время бензин и дизельное топливо стали для украинцев настоящей роскошью. Цены на заправках постоянно поднимаются и уже практически достигли европейских. А вот доходы граждан Украины растут не столь быстрыми темпами, так что для большинства автомобилистов сокращение расхода топлива стало насущной проблемой. Как же сократить расход топлива, сделав поездки максимально рентабельными?
Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, которые представлены ниже, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtovod.org.ua.
1. Плавный ход. Любой владелец авто должен понимать, что резкие форсажи и чрезмерное нажатие на педаль акселератора неизбежно приводят к дополнительному расходу топлива. Зачастую подобные маневры неоправданны, особенно если вы двигаетесь в городском цикле. Плавное нажатие на педаль газа позволит сэкономить парочку литров на 100 километрах пробега. Кроме того, при таком режиме движения меньше подвергаются износу тормоза, ведь вслед за резким ускорением очень часто следует резкое торможение, что приводит к чрезмерному износу тормозных колодок и дисков.
2. Минимизируйте время работы двигателя на холостом ходу. По утверждению специалистов, каждые 3 минуты работы двигателя на холостом ходу можно приравнять к 1,5 километрам пробега. Не трудно сосчитать, какой литраж горючего вы сжигаете, простаивая долгие минуты с работающим двигателем.
3. Поддерживайте автомобиль в хорошем техническом состоянии. Современные двигатели очень сильно напичканы всевозможными датчиками, каждый из которых подает сигналы на ЭБУ, который на основании полученных сведений оптимизирует горючую смесь. Выход со строя лямбда-зонда, датчика массового расхода воздуха или другого иного датчика приводит к сбою в работе двигателя, формированию неправильной топливной смеси, следовательно, к большему расходу топлива.
Читайте также: Alfa Romeo ведет разработку нового флагманского кроссовера
Машина теряет динамику, а топливо в цилиндрах сгорает не полностью. Не забывайте осуществлять регулярный техосмотр автомобиля, и это позволит оптимизировать расход топлива.
В последнее время бензин и дизельное топливо стали для украинцев настоящей роскошью. Цены на заправках постоянно поднимаются и уже практически достигли европейских. А вот доходы граждан Украины растут не столь быстрыми темпами, так что для большинства автомобилистов сокращение расхода топлива стало насущной проблемой. Как же сократить расход топлива, сделав поездки максимально рентабельными?
Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, которые представлены ниже, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtovod.org.ua.
1. Плавный ход. Любой владелец авто должен понимать, что резкие форсажи и чрезмерное нажатие на педаль акселератора неизбежно приводят к дополнительному расходу топлива. Зачастую подобные маневры неоправданны, особенно если вы двигаетесь в городском цикле. Плавное нажатие на педаль газа позволит сэкономить парочку литров на 100 километрах пробега. Кроме того, при таком режиме движения меньше подвергаются износу тормоза, ведь вслед за резким ускорением очень часто следует резкое торможение, что приводит к чрезмерному износу тормозных колодок и дисков.
2. Минимизируйте время работы двигателя на холостом ходу. По утверждению специалистов, каждые 3 минуты работы двигателя на холостом ходу можно приравнять к 1,5 километрам пробега. Не трудно сосчитать, какой литраж горючего вы сжигаете, простаивая долгие минуты с работающим двигателем.
3. Поддерживайте автомобиль в хорошем техническом состоянии. Современные двигатели очень сильно напичканы всевозможными датчиками, каждый из которых подает сигналы на ЭБУ, который на основании полученных сведений оптимизирует горючую смесь. Выход со строя лямбда-зонда, датчика массового расхода воздуха или другого иного датчика приводит к сбою в работе двигателя, формированию неправильной топливной смеси, следовательно, к большему расходу топлива.
Читайте также: Alfa Romeo ведет разработку нового флагманского кроссовера
Машина теряет динамику, а топливо в цилиндрах сгорает не полностью. Не забывайте осуществлять регулярный техосмотр автомобиля, и это позволит оптимизировать расход топлива.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1479
0
Оставьте свой комментарий