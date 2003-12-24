Раздел: Авто
В Сети показали уникальный Volkswagen T4
Он выставлен на продажу.
В США на eBay продается дом на колесах Volkswagen 1997 года. 20-летний автомобиль удивляет немалой стоимостью – 26 885 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Перед нами – довольно редкий автодом Volkswagen EuroVan в трехдверном исполнении. Его оснащение включает холодильник, стол, а также набор разнообразных шкафов.
В традициях кемперов Фольксваген крыша способная подниматься, что создает дополнительное спальное место. Дом на колесах Volkswagen EuroVan оснащен 2,8-литровым бензиновым V6 мощностью 140 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.
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У автомобиля был только один владелец, который хорошо его содержал и своевременно обслуживал. Поэтому несмотря на пробег в 133 тыс. км (82,5 тыс. миль) автодом Volkswagen T4 очень неплохо сохранился.
В США на eBay продается дом на колесах Volkswagen 1997 года. 20-летний автомобиль удивляет немалой стоимостью – 26 885 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Перед нами – довольно редкий автодом Volkswagen EuroVan в трехдверном исполнении. Его оснащение включает холодильник, стол, а также набор разнообразных шкафов.
В традициях кемперов Фольксваген крыша способная подниматься, что создает дополнительное спальное место. Дом на колесах Volkswagen EuroVan оснащен 2,8-литровым бензиновым V6 мощностью 140 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.
Читайте также: Специалисты подсказали, как сократить расход топлива
У автомобиля был только один владелец, который хорошо его содержал и своевременно обслуживал. Поэтому несмотря на пробег в 133 тыс. км (82,5 тыс. миль) автодом Volkswagen T4 очень неплохо сохранился.
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