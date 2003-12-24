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Раздел: Авто  
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В Сети показали уникальный Volkswagen T4

В Сети показали уникальный Volkswagen T4Он выставлен на продажу.

В США на eBay продается дом на колесах Volkswagen 1997 года. 20-летний автомобиль удивляет немалой стоимостью – 26 885 долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.

Перед нами – довольно редкий автодом Volkswagen EuroVan в трехдверном исполнении. Его оснащение включает холодильник, стол, а также набор разнообразных шкафов.

В традициях кемперов Фольксваген крыша способная подниматься, что создает дополнительное спальное место. Дом на колесах Volkswagen EuroVan оснащен 2,8-литровым бензиновым V6 мощностью 140 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.

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У автомобиля был только один владелец, который хорошо его содержал и своевременно обслуживал. Поэтому несмотря на пробег в 133 тыс. км (82,5 тыс. миль) автодом Volkswagen T4 очень неплохо сохранился.

В Сети показали уникальный Volkswagen T4
В Сети показали уникальный Volkswagen T4


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 Теги: Volkswagen T4, авто

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Сегодня, 19:45 » Автор: Наталия Невская
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