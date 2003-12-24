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Раздел: Авто  
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Фотошпионы «засекли» обновленный Lifan X50

Фотошпионы «засекли» обновленный Lifan X50Обновленный Lifan X50 «засекли» совсем без камуфляжа

Производитель Lifan вывел на финальные тесты обновленный небольшой паркетник X50, где его и смогли сфотографировать фотошпионы, причём, совсем без камуфляжа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Глядя на представленный снимок видно, что новый кросс будет иметь измененные бампера.

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Кроме того, автомобиль получил модернизированную решетку радиатора, стильную головную оптику с LED-секциями, новую форму противотуманных фар и две выхлопные трубы.

Фотошпионы «засекли» обновленный Lifan X50
Фотошпионы «засекли» обновленный Lifan X50
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 Теги: авто, фотошпионы

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Сегодня, 19:45 » Автор: Татьяна Ларина
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