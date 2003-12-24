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Фотошпионы «засекли» обновленный Lifan X50
Обновленный Lifan X50 «засекли» совсем без камуфляжа
Производитель Lifan вывел на финальные тесты обновленный небольшой паркетник X50, где его и смогли сфотографировать фотошпионы, причём, совсем без камуфляжа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Глядя на представленный снимок видно, что новый кросс будет иметь измененные бампера.
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Кроме того, автомобиль получил модернизированную решетку радиатора, стильную головную оптику с LED-секциями, новую форму противотуманных фар и две выхлопные трубы.
Производитель Lifan вывел на финальные тесты обновленный небольшой паркетник X50, где его и смогли сфотографировать фотошпионы, причём, совсем без камуфляжа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Глядя на представленный снимок видно, что новый кросс будет иметь измененные бампера.
Читайте также: Lifan рассекретил обновленный Х60
Кроме того, автомобиль получил модернизированную решетку радиатора, стильную головную оптику с LED-секциями, новую форму противотуманных фар и две выхлопные трубы.
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