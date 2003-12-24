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Alfa Romeo готовит "убийцу" BMW X5
Появились подробности о силовом агрегате следующего флагманского кроссовера итальянского автоконцерна.
Большой кроссовер итальянской марки Alfa Romeo получит гибридную силовую установку, в которую войдут 4-цилиндровый наддувной двигатель внутреннего сгорания и электроагрегат, общая мощность которых составит около 400 «коней». Об этом стало известно СМИ от главы компании Роберто Федели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.com.ua.
Сообщается, что пока неназванная модель будет позиционироваться на ступеньку выше модели Stelvio. Так, ее главными конкурентами, кроме БМВ X5, станут Audi Q7 и Mercedes GLE.
Согласно плану машиностроителя, кроссовер будет официально представлен в 2020 году.
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Напомним, внедорожная линейка Alfa Romeo пока представлена только одним компактным SUV-представителем Stelvio. Модель комплектуется бензиновым 280-сильным 2-литровым силовым агрегатом, а также 2,2-литровым турбодизелем в нескольких вариантах мощности - 150, 180 и 210 л.с. Топовая модификация Quadrifoglio получила 510 –сильный двигатель.
Большой кроссовер итальянской марки Alfa Romeo получит гибридную силовую установку, в которую войдут 4-цилиндровый наддувной двигатель внутреннего сгорания и электроагрегат, общая мощность которых составит около 400 «коней». Об этом стало известно СМИ от главы компании Роберто Федели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.com.ua.
Сообщается, что пока неназванная модель будет позиционироваться на ступеньку выше модели Stelvio. Так, ее главными конкурентами, кроме БМВ X5, станут Audi Q7 и Mercedes GLE.
Согласно плану машиностроителя, кроссовер будет официально представлен в 2020 году.
Читайте также: Появились шпионские фотографии внедорожника Alfa Romeo
Напомним, внедорожная линейка Alfa Romeo пока представлена только одним компактным SUV-представителем Stelvio. Модель комплектуется бензиновым 280-сильным 2-литровым силовым агрегатом, а также 2,2-литровым турбодизелем в нескольких вариантах мощности - 150, 180 и 210 л.с. Топовая модификация Quadrifoglio получила 510 –сильный двигатель.
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