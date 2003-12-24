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Первые ощущения после тест-драйва Infiniti QX30 в Украине
Поклонники японского бренда получили доступ к технологиям и терминологии Mercedes-Benz, а почитатели немецкой марки получают эмоциональность Infiniti.
В отличие от Мерседеса, самый компактный кроссовер Инфинити не балует выбором силовых агрегатов и типов привода. Для Infiniti QX30 предлагается только бензиновый 2-литровый турбированный мотор мощностью 211 л.с. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
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Работает он в паре с 7-скоростной роботизированной трансмиссией 7G-DCT с двойным сцеплением. И, в отличии от своего собрата, доступен только с полным приводом. Такой Инфинити разгоняется до сотни за 7,3 с, набирает максимальные 230 км/ч.
В отличие от Мерседеса, самый компактный кроссовер Инфинити не балует выбором силовых агрегатов и типов привода. Для Infiniti QX30 предлагается только бензиновый 2-литровый турбированный мотор мощностью 211 л.с. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Читайте также: Infiniti отзывает тысячи экземпляров
Работает он в паре с 7-скоростной роботизированной трансмиссией 7G-DCT с двойным сцеплением. И, в отличии от своего собрата, доступен только с полным приводом. Такой Инфинити разгоняется до сотни за 7,3 с, набирает максимальные 230 км/ч.
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