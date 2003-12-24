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В Украине подумывают над производством собственных электромобилей
В Украине будут производить электромобили и запчасти к ним
Об этом заявил министр инфаструктура Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.net
Он напомнил, что парламент принял законопроект об электромобилях. Омелян рассказал, что хочет привести в Украину мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей.
«То, что мы планируем, это 15 лет развития рынка электрокаров в Украине, но это и производство. Я хочу привести мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей, пока эта технология еще пригодна и она используется. У нас на самом деле где-то 10-15 лет времени, чтобы использовать тот литий, который у нас есть, потом перейдут на графен или что-то другое — и на этом месторождении будут выпасать коров, как это сегодня происходит «, — сказал он.
Министр отмечает, что предпочтение производства электрокаров понял Китай и начал выпускать эти машины.
«В чем их (электрокаров, — ред.) преимущество и что понял в свое время Китай: они не могли догнать по качеству машины с двигателем внутреннего сгорания — нет Mersedes, ни BMW — делали копии, похожи, но совершенно другие. И поэтому, когда Маск создал новую индустрию, они пошли в этот сектор «, — рассказал он.
Омелян также перечислил преимущества электрокараи отметил, что украинцы готовы пересесть на электрокары.
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«Электрокар гораздо дешевле в производстве, намного проще, и в принципе он удовлетворяет новый тип потребителя, которому надо иметь удобную, современную и дешевую вещь. Этот масс-маркет сейчас в тренде. Украинцы сами по себе современная нация, и они переключились на электрокары. То есть, если у румын, Польши, Германии людей нужно убеждать, разъяснять, что не страшно, что можно ездить на электрокаре, тебя не ударит током, то в Украине люди сами пошли в этот сегмент «, — резюмировал министр.
Об этом заявил министр инфаструктура Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.net
Он напомнил, что парламент принял законопроект об электромобилях. Омелян рассказал, что хочет привести в Украину мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей.
«То, что мы планируем, это 15 лет развития рынка электрокаров в Украине, но это и производство. Я хочу привести мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей, пока эта технология еще пригодна и она используется. У нас на самом деле где-то 10-15 лет времени, чтобы использовать тот литий, который у нас есть, потом перейдут на графен или что-то другое — и на этом месторождении будут выпасать коров, как это сегодня происходит «, — сказал он.
Министр отмечает, что предпочтение производства электрокаров понял Китай и начал выпускать эти машины.
«В чем их (электрокаров, — ред.) преимущество и что понял в свое время Китай: они не могли догнать по качеству машины с двигателем внутреннего сгорания — нет Mersedes, ни BMW — делали копии, похожи, но совершенно другие. И поэтому, когда Маск создал новую индустрию, они пошли в этот сектор «, — рассказал он.
Омелян также перечислил преимущества электрокараи отметил, что украинцы готовы пересесть на электрокары.
Читайте также: В Украине резко выросли продажи электромобилей
«Электрокар гораздо дешевле в производстве, намного проще, и в принципе он удовлетворяет новый тип потребителя, которому надо иметь удобную, современную и дешевую вещь. Этот масс-маркет сейчас в тренде. Украинцы сами по себе современная нация, и они переключились на электрокары. То есть, если у румын, Польши, Германии людей нужно убеждать, разъяснять, что не страшно, что можно ездить на электрокаре, тебя не ударит током, то в Украине люди сами пошли в этот сегмент «, — резюмировал министр.
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