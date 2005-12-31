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Раздел: Авто  
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Volkswagen установил рекорд по продажам автомобилей в 2017 году

Volkswagen установил рекорд по продажам автомобилей в 2017 году Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2013 году

Пресс-служба компании Volkswagen сообщила, что 2017 год компания заканчивает с рекордным количеством продаж за всю историю концерна.
Более 6 млн. автомобилей было произведено в 2017 году на 50 заводах концерна в 14 странах мира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2013 году и составил 5,93 млн. автомобилей.

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Сейчас в модельной линейке концерна насчитывается более 60 моделей и каждый год проходит регулярное обновление моделей. В 2017 году были представлены кроссоверы T-Roc, Tiguan Allspace и Atlas. Лифтбек Arteon вытеснил своим появлением скоростной седан Passat CC.
Самыми популярными среди покупателей всех стран остаются модели Polo, Golf, Jetta и Passat.
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 Теги: Volkswagen, рекорд

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Сегодня, 05:26 » Автор: Наталья Кошелева
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