Volkswagen установил рекорд по продажам автомобилей в 2017 году

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2013 году



Пресс-служба компании Volkswagen сообщила, что 2017 год компания заканчивает с рекордным количеством продаж за всю историю концерна.

Более 6 млн. автомобилей было произведено в 2017 году на 50 заводах концерна в 14 странах мира, пишет



Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2013 году и составил 5,93 млн. автомобилей.



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Сейчас в модельной линейке концерна насчитывается более 60 моделей и каждый год проходит регулярное обновление моделей. В 2017 году были представлены кроссоверы T-Roc, Tiguan Allspace и Atlas. Лифтбек Arteon вытеснил своим появлением скоростной седан Passat CC.

Самыми популярными среди покупателей всех стран остаются модели Polo, Golf, Jetta и Passat. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба компании Volkswagen сообщила, что 2017 год компания заканчивает с рекордным количеством продаж за всю историю концерна.Более 6 млн. автомобилей было произведено в 2017 году на 50 заводах концерна в 14 странах мира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2013 году и составил 5,93 млн. автомобилей.Сейчас в модельной линейке концерна насчитывается более 60 моделей и каждый год проходит регулярное обновление моделей. В 2017 году были представлены кроссоверы T-Roc, Tiguan Allspace и Atlas. Лифтбек Arteon вытеснил своим появлением скоростной седан Passat CC.Самыми популярными среди покупателей всех стран остаются модели Polo, Golf, Jetta и Passat.



