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Раздел: Авто  
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Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие оценки экспертов

Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие оценки экспертовСедан бизнес-класса Toyota Camry новой генерации получил высшие оценки экспертов.

Автомобиль, имеющий прежнее название, представляет собой совершенно иное транспортное средство, обладающие высокотехнологичными решениями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

Машина прошла полную модернизацию, включая концептуально измененный кузов. Эксперты отмечают глубокие ниши воздухозаборников в переднем бампере, капот выполнен обтекаемым.

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Светодиодные фары уменьшены, фирменный логотип размещен на декоративном элементе, окрашенном в цвет кузова. Отмечены увеличенные арки колес и эксклюзивные легкосплавные диски. Модель получила хромированные элементы отделки кузова.
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 Теги: Toyota Camry, седан

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Сегодня, 07:33 » Автор: Наталья Кошелева
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