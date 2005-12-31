Раздел: Авто
Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие оценки экспертов
Седан бизнес-класса Toyota Camry новой генерации получил высшие оценки экспертов.
Автомобиль, имеющий прежнее название, представляет собой совершенно иное транспортное средство, обладающие высокотехнологичными решениями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
Машина прошла полную модернизацию, включая концептуально измененный кузов. Эксперты отмечают глубокие ниши воздухозаборников в переднем бампере, капот выполнен обтекаемым.
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Светодиодные фары уменьшены, фирменный логотип размещен на декоративном элементе, окрашенном в цвет кузова. Отмечены увеличенные арки колес и эксклюзивные легкосплавные диски. Модель получила хромированные элементы отделки кузова.
Автомобиль, имеющий прежнее название, представляет собой совершенно иное транспортное средство, обладающие высокотехнологичными решениями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
Машина прошла полную модернизацию, включая концептуально измененный кузов. Эксперты отмечают глубокие ниши воздухозаборников в переднем бампере, капот выполнен обтекаемым.
Читайте также: В Сети появились фотографии Toyota Camry нового поколения
Светодиодные фары уменьшены, фирменный логотип размещен на декоративном элементе, окрашенном в цвет кузова. Отмечены увеличенные арки колес и эксклюзивные легкосплавные диски. Модель получила хромированные элементы отделки кузова.
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