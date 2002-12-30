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В Украине обещают построить международную автодорогу

В Украине обещают построить международную автодорогуВ 2018 году Министерство инфраструктуры планирует подробнее заняться проектом, который соединит Черное море с ЕС.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.net

Проект Балтика-Черное море был представлен еще в 2015 году. По плану он соединит черноморские порты на юге Украины с Европейским Союзом. Проект будет стоить 4 млрд гривен. Дорога станет новой интерпретацией пути «Из варяг в греки».

«Я твердо убежден, что это будущее для Украины. У нас перенаправилися транспортные потоки после начала войны с Российской Федерацией и в этом году завершается вхождение крупнейшего оператора морских путей «Хаджсен Портс», поэтому эта дорога очень важна», — рассказал министр.

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Министр также добавил, что за 2017 Министерство инфраструктуры Украины совместно с Укравтодором отремонтировали почти 2,5 тысячи км дорог. Удалось им это за счет уменьшения корупциии в несколько раз из-за введения контроля качества. Омелян также анонсировал использование программы Cost, которую основали правительство Великобритании, ПРООН совместно с корейским правительством. Эта система позволит проводить онлайн-мониторинг, начиная из тендеров, заканчивая строительством и сдачей объекта.
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 Теги: Украина, дороги

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Сегодня, 20:13 » Автор: Татьяна Ларина
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