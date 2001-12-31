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Раздел: Авто  
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В 2018 году выйдет экономичный Bentley Bentayga с двигателем V8 от Porsche

В 2018 году выйдет экономичный Bentley Bentayga с двигателем V8 от Porsche Официально новый автомобиль покажут в июле этого года.

Многие освистывали и критиковали Bentley за попытку перелицовать Audi Q7 в самый дорогой кроссовер в мире, Bentayga. Сейчас мы знаем, что они ошибались. Потом под шум негодования вышел дизельный Bentley Bentayga с двигателем от SQ7, но критика вновь оказалась неоправданной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Vwdrive.

В 2018 году Bentley готовится показать экономичный Bentayga с двигателем Porsche, а потом и гибрид. В свете прошлой неоправданной критики, пора уже принять факт успеха Bentayga в любых ипостасях.

Bentley Bentayga Hybrid позаимствует силовую установку у Porsche Panamera 4 S E-Hybrid: это сулит большому кроссоверу около 462 л.с. мощности и 700 Нм крутящего момента. Четвертая и последняя модификация Bentayga получит новый 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами от Porsche, используемый в Lamborghini Urus. В случае с Bentayga его мощностью уменьшат до 550 л.с., что меньше, чем у 6,0-литрового W12 в стандартной версии модели.

По данным немецкого журнала Auto Motor und Sport, Bentley Bentayga с бензиновым V8 официально покажут в июле 2018 года. «Зачем Bentley понадобилось добавлять еще две силовые установки для самого роскошного кроссовера в мире?» Причины просты: как и гибрид, так и бензиновый V8 будут стоить меньше версии с W12, что позволит Bentayga привлечь еще больше клиентов.

Объемы производства имеют решающее значение для успеха Volkswagen Group. И в случае с Bentley не существует еще одной модели, способной приравняться по продажам с Bentayga. С какой стороны не рассматривать этот набор обстоятельств, гибриду и новому V8 в гамме Bentayga суждено быть.

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Вскоре свою гибридную версию на основе двигателя V6 получат купе Continental GT и кабриолет Continental GTC нового поколения. После них выйдет новое поколение полноразмерного роскошного седана Flying Spur (готовится к премьере уже в этом году), который будет доступен в гибридной версии на основе этого силового агрегата с начала продаж.
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 Теги: 2018, двигатель

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Сегодня, 18:39 » Автор: Татьяна Шедько
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