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Раздел: Авто  
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Украинцы существенно увеличили спрос на новые автомобили

Украинцы существенно увеличили спрос на новые автомобилиВ декабре в Украине было зарегистрировано 9179 новых легковых автомобилей.

По сравнению с декабрьским показателем 2016 года рынок новых легковых авто вырос на 21 процент. В результате, декабрь стал самым урожайным месяцем в ушедшем году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

А за весь 2017 год украинцы приобрели 82,2 тысячи новых легковых машин, или на четверть больше чем в предыдущем году.

Практически весь год этот сегмент автомобильного рынка демонстрировал положительную динамику относительно 2016 года. Такой тренд был заложен уже в начале года, когда январские регистрации продемонстрировали прирост на 51%.

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Только в ноябре спрос на новые легковые автомобили показал меньший результат (на 0,7%) чем годом ранее.
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 Теги: новые авто, спрос

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Сегодня, 07:33 » Автор: Наталья Кошелева
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