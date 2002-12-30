Раздел: Авто
Украинцы существенно увеличили спрос на новые автомобили
В декабре в Украине было зарегистрировано 9179 новых легковых автомобилей.
По сравнению с декабрьским показателем 2016 года рынок новых легковых авто вырос на 21 процент. В результате, декабрь стал самым урожайным месяцем в ушедшем году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
А за весь 2017 год украинцы приобрели 82,2 тысячи новых легковых машин, или на четверть больше чем в предыдущем году.
Практически весь год этот сегмент автомобильного рынка демонстрировал положительную динамику относительно 2016 года. Такой тренд был заложен уже в начале года, когда январские регистрации продемонстрировали прирост на 51%.
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Только в ноябре спрос на новые легковые автомобили показал меньший результат (на 0,7%) чем годом ранее.
По сравнению с декабрьским показателем 2016 года рынок новых легковых авто вырос на 21 процент. В результате, декабрь стал самым урожайным месяцем в ушедшем году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
А за весь 2017 год украинцы приобрели 82,2 тысячи новых легковых машин, или на четверть больше чем в предыдущем году.
Практически весь год этот сегмент автомобильного рынка демонстрировал положительную динамику относительно 2016 года. Такой тренд был заложен уже в начале года, когда январские регистрации продемонстрировали прирост на 51%.
Читайте также: Украинцы массово отказываются от российских автомобилей
Только в ноябре спрос на новые легковые автомобили показал меньший результат (на 0,7%) чем годом ранее.
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