Стало известно, сколько украинцы за год купили новых авто

Чаще всего покупали машины марок Toyota, Renault и Volkswagen.



За весь 2017 год украинцы приобрели 82 300 новых легковых автомобилей, или на 25% больше чем в 2016 году. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром, передает интернет-издание



Как отмечается, в декабре в Украине было зарегистрировано 9179 новых легковых автомобилей. По сравнению с декабрьским показателем 2016 года рынок новых легковых авто вырос на 21%. В результате, декабрь стал самым урожайным месяцем в ушедшем году.



В 9 из 12 месяцев лидирующую позицию на рынке новых легковых автомобилей удерживала японская марка Toyota. В 2017 году новым легковым автомобилям марки Toyota было выдано 9696 регистрационных номеров, что на 26% больше чем годом ранее.



Второй по популярности маркой в Украине, вполне ожидаемо, стала Renault. Эта французская марка трижды в минувшем году возглавляла рейтинг брендов: в феврале, марте и декабре. Результат Renault по итогу года – 8671 зарегистрированных авто (+36% к 2016 году).



На третьем месте Volkswagen, автомобили которого выбрали 6525 автомобилиста. Относительно предыдущего года показатель VW вырос на 30 процентов.



Следующей по популярности маркой у украинцев стала Skoda – 5675 авто (+37%).



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Замыкает пятерку лидеров KIA. Операторам этой корейской марки удалось на 34% увеличить реализацию автомобилей KIA в Украине и закончить год с показателем 5320 реализованных авто.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За весь 2017 год украинцы приобрели 82 300 новых легковых автомобилей, или на 25% больше чем в 2016 году. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Как отмечается, в декабре в Украине было зарегистрировано 9179 новых легковых автомобилей. По сравнению с декабрьским показателем 2016 года рынок новых легковых авто вырос на 21%. В результате, декабрь стал самым урожайным месяцем в ушедшем году.В 9 из 12 месяцев лидирующую позицию на рынке новых легковых автомобилей удерживала японская марка Toyota. В 2017 году новым легковым автомобилям марки Toyota было выдано 9696 регистрационных номеров, что на 26% больше чем годом ранее.Второй по популярности маркой в Украине, вполне ожидаемо, стала Renault. Эта французская марка трижды в минувшем году возглавляла рейтинг брендов: в феврале, марте и декабре. Результат Renault по итогу года – 8671 зарегистрированных авто (+36% к 2016 году).На третьем месте Volkswagen, автомобили которого выбрали 6525 автомобилиста. Относительно предыдущего года показатель VW вырос на 30 процентов.Следующей по популярности маркой у украинцев стала Skoda – 5675 авто (+37%).Замыкает пятерку лидеров KIA. Операторам этой корейской марки удалось на 34% увеличить реализацию автомобилей KIA в Украине и закончить год с показателем 5320 реализованных авто.



