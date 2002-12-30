Это надо видеть: Грандиозный пожар превратил почти 1,5 тыс. авто в груду металла

На днях в Великобритании произошел один из самых больших пожаров в автомобильной истории, в котором за один раз сгорело 1400 машин.



На днях в Великобритании произошел один из самых больших пожаров в автомобильной истории, в котором за один раз сгорело 1400 машин. ЧП случилось на многоуровневом паркинке рядом с комплексом Echo Arena в Ливерпуле. Об этом пишет



Огонь был настолько большой, что уцелели лишь те автомобили, которые находились на самом верху и в отдаленных углах.







Возгорание началось с моторного отсека Land Rover Discovery, который был припаркован на втором уровне. Затем пламя охватило другие машины. 1 из 7 Чтобы погасить пожар, понадобилось 12 единиц спецтехники и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв – лишь трем людям понадобилась медицинская помощь.







Читайте также: В Одессе поезд превратил Renault в груду металла





Чтобы погасить пожар, понадобилось 12 единиц спецтехники и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв – лишь трем людям понадобилась медицинская помощь.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На днях в Великобритании произошел один из самых больших пожаров в автомобильной истории, в котором за один раз сгорело 1400 машин. ЧП случилось на многоуровневом паркинке рядом с комплексом Echo Arena в Ливерпуле. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autocentre.ua Огонь был настолько большой, что уцелели лишь те автомобили, которые находились на самом верху и в отдаленных углах.Возгорание началось с моторного отсека Land Rover Discovery, который был припаркован на втором уровне. Затем пламя охватило другие машины. 1 из 7 Чтобы погасить пожар, понадобилось 12 единиц спецтехники и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв – лишь трем людям понадобилась медицинская помощь.Чтобы погасить пожар, понадобилось 12 единиц спецтехники и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв – лишь трем людям понадобилась медицинская помощь.



