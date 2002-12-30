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Раздел: Авто  
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Это надо видеть: Грандиозный пожар превратил почти 1,5 тыс. авто в груду металла

Это надо видеть: Грандиозный пожар превратил почти 1,5 тыс. авто в груду металлаНа днях в Великобритании произошел один из самых больших пожаров в автомобильной истории, в котором за один раз сгорело 1400 машин.

На днях в Великобритании произошел один из самых больших пожаров в автомобильной истории, в котором за один раз сгорело 1400 машин. ЧП случилось на многоуровневом паркинке рядом с комплексом Echo Arena в Ливерпуле. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autocentre.ua.

Огонь был настолько большой, что уцелели лишь те автомобили, которые находились на самом верху и в отдаленных углах.

Это надо видеть: Грандиозный пожар превратил почти 1,5 тыс. авто в груду металла


Возгорание началось с моторного отсека Land Rover Discovery, который был припаркован на втором уровне. Затем пламя охватило другие машины. 1 из 7 Чтобы погасить пожар, понадобилось 12 единиц спецтехники и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв – лишь трем людям понадобилась медицинская помощь.

Это надо видеть: Грандиозный пожар превратил почти 1,5 тыс. авто в груду металла


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Чтобы погасить пожар, понадобилось 12 единиц спецтехники и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв – лишь трем людям понадобилась медицинская помощь.

Это надо видеть: Грандиозный пожар превратил почти 1,5 тыс. авто в груду металла
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 Теги: пожар, авто

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Сегодня, 07:33 » Автор: Наталья Кошелева
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