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Раздел: Авто  
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Volkswagen анонсировала модернизированный Touareg

Volkswagen анонсировала модернизированный Touareg Модернизированный Touareg покажут через несколько месяцев в Пекине

Компания Volkswagen проводит сейчас дорожные тесты своего кроссовера Touareg уже третьей по счету генерации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Согласно информации издания Motor1, опубликовавшего шпионские снимки новинки, широкой публике немецкий «паркетник» покажут на мотор-шоу в Пекине весной будущего года. Обнародованные сейчас фотографии демонстрируют явное сходство тестируемого прототипа, уже лишенного какого-либо камуфляжа, с шоу-каром T-Prime Concept GTE.

Модернизированный Touareg построили на модульной платформе MLB Evo. Моторная гамма будет включать бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную силовую установку. Систему полного привода получат все версии машины.

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Серийная сборка обновленного кроссовера будет организована в Братиславе (Словакия).
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 Теги: Volkswagen, Touareg

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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