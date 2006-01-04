Раздел: Авто
Alfa Romeo занимается разработкой нового хэтчбека Giulietta
По словам официальных представителей итальянской компании Alfa Romeo, будущая модель 4C останется без механической коробки передач, в то время как Giulietta, по всей видимости, станет обладателем заднего привода.
Совсем недавно, производитель представил несколько новинок, среди которых оказались седан Giulia и кроссовер Stelvio, однако на этом Alfa Romeo решила не останавливаться. Как стало известно, на данный момент компания разрабатывает компактный кроссовер, хэтчбек Giulietta и небольшое купе 4C. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Auto.today.
За основу предстоящей модели Giulietta планируют взять сокращенную платформу седана Giulia и тем самым реализовать достаточно редкий хэтчбек с задним приводом для С-класса. Этому подтверждением служит, что производитель постепенно отказывается от автомобилей с передним приводом, поскольку они приносят недостаточно прибыли.
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Несмотря на то, что о создании обновленного купе 4С стало известно уже давно, Роберто Федели только сейчас рассказал о длительных планах компании, касающихся этого транспортного средства. Также он сообщил, что модель может получить совершенно новую платформу и силовые агрегаты, различные варианты которых находятся на рассмотрении у руководства.
Совсем недавно, производитель представил несколько новинок, среди которых оказались седан Giulia и кроссовер Stelvio, однако на этом Alfa Romeo решила не останавливаться. Как стало известно, на данный момент компания разрабатывает компактный кроссовер, хэтчбек Giulietta и небольшое купе 4C. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Auto.today.
За основу предстоящей модели Giulietta планируют взять сокращенную платформу седана Giulia и тем самым реализовать достаточно редкий хэтчбек с задним приводом для С-класса. Этому подтверждением служит, что производитель постепенно отказывается от автомобилей с передним приводом, поскольку они приносят недостаточно прибыли.
Читайте также: Alfa Romeo показала рендер нового хэтчбека MiTo
Несмотря на то, что о создании обновленного купе 4С стало известно уже давно, Роберто Федели только сейчас рассказал о длительных планах компании, касающихся этого транспортного средства. Также он сообщил, что модель может получить совершенно новую платформу и силовые агрегаты, различные варианты которых находятся на рассмотрении у руководства.
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