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Раздел: Авто  
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Panasonic представит концептуальный автомобиль

Panasonic представит концептуальный автомобильPanasonic представит на выставке потребительской электроники CES новый концепт-кар собственной разработки.

Об автомобиле пока нет никакой информации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.

Предполагается, что это может быть модель автономного электрического шаттла или стенд для демонстрации разработок компании в области интерьеров беспилотников. Один из таких концептов Panasonic представил на CES в прошлом году.

Также японский производитель электроники займется разработкой собственного автопилота. В центре исследований и разработок Panasonic, образованном в апреле 2017 года, уже создали для него чип, обрабатывающий изображения и данные с ультразвуковых датчиков. Внедрение автопилота в коммерческую эксплуатацию запланировано на 2022 год.

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В компании считают такие разработки одним из наиболее перспективных направлений бизнеса и планируют увеличить выручку от них в два раза — до 22 миллиардов долларов.
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 Теги: Panasonic, автомобиль

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Сегодня, 07:33 » Автор: Наталья Кошелева
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