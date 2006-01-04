Раздел: Авто
Panasonic представит концептуальный автомобиль
Panasonic представит на выставке потребительской электроники CES новый концепт-кар собственной разработки.
Об автомобиле пока нет никакой информации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Предполагается, что это может быть модель автономного электрического шаттла или стенд для демонстрации разработок компании в области интерьеров беспилотников. Один из таких концептов Panasonic представил на CES в прошлом году.
Также японский производитель электроники займется разработкой собственного автопилота. В центре исследований и разработок Panasonic, образованном в апреле 2017 года, уже создали для него чип, обрабатывающий изображения и данные с ультразвуковых датчиков. Внедрение автопилота в коммерческую эксплуатацию запланировано на 2022 год.
Читайте также: Pininfarina представит концептуальный седан
В компании считают такие разработки одним из наиболее перспективных направлений бизнеса и планируют увеличить выручку от них в два раза — до 22 миллиардов долларов.
Об автомобиле пока нет никакой информации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Предполагается, что это может быть модель автономного электрического шаттла или стенд для демонстрации разработок компании в области интерьеров беспилотников. Один из таких концептов Panasonic представил на CES в прошлом году.
Также японский производитель электроники займется разработкой собственного автопилота. В центре исследований и разработок Panasonic, образованном в апреле 2017 года, уже создали для него чип, обрабатывающий изображения и данные с ультразвуковых датчиков. Внедрение автопилота в коммерческую эксплуатацию запланировано на 2022 год.
Читайте также: Pininfarina представит концептуальный седан
В компании считают такие разработки одним из наиболее перспективных направлений бизнеса и планируют увеличить выручку от них в два раза — до 22 миллиардов долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
368
0
Оставьте свой комментарий