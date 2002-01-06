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Раздел: Авто  
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Mercedes показал «мечту туриста»

Mercedes показал «мечту туриста»Mercedes представил необычный дом на колесах

Компания представила два автомобиля для кемпинга (кемпера). Новинки построенны на базе пикапа X-Class,
пишет Хроника.инфо со ссылкой Car Diagram

Первый концепт оборудован жилым модулем шириной 1,5 метра и высотой потолков два метра. Внутри находится:

кровать;
кухонная плита;
три кресла;
складной умывальник;
поворотный унитаз;
ванная комната с душем.

Второй автомобиль оборудован:

выдвижным модулем с полнофункциональной кухней;
холодильником;
ящиками для хранения посуды и продуктов.
Для его защиты на кузов пикапа устанавливается крышка, выполненная, как палуба яхты, из тика.

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Mercedes-Benz X-Class дебютировал летом 2017 года. Грузовик построен на платформе Nissan Navara.

Mercedes показал «мечту туриста»
Mercedes показал «мечту туриста»
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 Теги: Mercedes, дом на колесах

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Сегодня, 20:23 » Автор: Татьяна Ларина
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