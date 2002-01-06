Раздел: Авто
Mercedes показал «мечту туриста»
Mercedes представил необычный дом на колесах
Компания представила два автомобиля для кемпинга (кемпера). Новинки построенны на базе пикапа X-Class,
пишет Хроника.инфо со ссылкой Car Diagram
Первый концепт оборудован жилым модулем шириной 1,5 метра и высотой потолков два метра. Внутри находится:
кровать;
кухонная плита;
три кресла;
складной умывальник;
поворотный унитаз;
ванная комната с душем.
Второй автомобиль оборудован:
выдвижным модулем с полнофункциональной кухней;
холодильником;
ящиками для хранения посуды и продуктов.
Для его защиты на кузов пикапа устанавливается крышка, выполненная, как палуба яхты, из тика.
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Mercedes-Benz X-Class дебютировал летом 2017 года. Грузовик построен на платформе Nissan Navara.
Компания представила два автомобиля для кемпинга (кемпера). Новинки построенны на базе пикапа X-Class,
пишет Хроника.инфо со ссылкой Car Diagram
Первый концепт оборудован жилым модулем шириной 1,5 метра и высотой потолков два метра. Внутри находится:
кровать;
кухонная плита;
три кресла;
складной умывальник;
поворотный унитаз;
ванная комната с душем.
Второй автомобиль оборудован:
выдвижным модулем с полнофункциональной кухней;
холодильником;
ящиками для хранения посуды и продуктов.
Для его защиты на кузов пикапа устанавливается крышка, выполненная, как палуба яхты, из тика.
Читайте также: Mercedes-Benz показал «заряженную» версию E-Class
Mercedes-Benz X-Class дебютировал летом 2017 года. Грузовик построен на платформе Nissan Navara.
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