Раздел: Авто
Спортивный хетчбэк Audi S5 Sportback получит новый мощный двигатель
Также Audi S5 Sportback сможет порадовать и передовыми технологиями.
Хэтчбек спортивного стиля Audi S5 Sportback должен пережить обновление в текущем году. Рестайлинговая модификация будет отличаться не только более современным дизайном, но и 354-сильным «заряженным» силовым агрегатом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
В подкапотном пространстве Audi S5 Sportback 2018 модельного года будет размещаться 3-литровый турбоагрегат V6, мощностью 354 «коня» при 369 Нм крутящегося момента. В паре с ним будет работать роботизированная коробка передач с 2-м сцеплением и функцией быстрого переключения передач.
Также новое авто получит систему привода на 4 колеса Quattro Audi. За счёт длинной базы колес машина окажется более устойчивым, а в интерьере появится больше свободного пространства. Audi S5 Sportback также сможет порадовать и передовыми технологиями.
Так, в качестве панели приборов выступит сенсорный дисплей, еще 1 тачскрин будет у комплекса мультимедиас камерой заднего вида, навигатором и системой кругового видеообзора. В перечень оснащения рестайлинговой модели включат адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности езды и многое другое.
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Также среди новшеств, что получит авто, упоминания достойны более эффективные тормоза, адаптивная подвеска и задний дифференциал увеличенного трения.
Хэтчбек спортивного стиля Audi S5 Sportback должен пережить обновление в текущем году. Рестайлинговая модификация будет отличаться не только более современным дизайном, но и 354-сильным «заряженным» силовым агрегатом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
В подкапотном пространстве Audi S5 Sportback 2018 модельного года будет размещаться 3-литровый турбоагрегат V6, мощностью 354 «коня» при 369 Нм крутящегося момента. В паре с ним будет работать роботизированная коробка передач с 2-м сцеплением и функцией быстрого переключения передач.
Также новое авто получит систему привода на 4 колеса Quattro Audi. За счёт длинной базы колес машина окажется более устойчивым, а в интерьере появится больше свободного пространства. Audi S5 Sportback также сможет порадовать и передовыми технологиями.
Так, в качестве панели приборов выступит сенсорный дисплей, еще 1 тачскрин будет у комплекса мультимедиас камерой заднего вида, навигатором и системой кругового видеообзора. В перечень оснащения рестайлинговой модели включат адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности езды и многое другое.
Читайте также: В Сеть попали снимки обновленной Audi RS3 Sportback
Также среди новшеств, что получит авто, упоминания достойны более эффективные тормоза, адаптивная подвеска и задний дифференциал увеличенного трения.
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