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Раздел: Авто  
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Спортивный хетчбэк Audi S5 Sportback получит новый мощный двигатель

Спортивный хетчбэк Audi S5 Sportback получит новый мощный двигательТакже Audi S5 Sportback сможет порадовать и передовыми технологиями.

Хэтчбек спортивного стиля Audi S5 Sportback должен пережить обновление в текущем году. Рестайлинговая модификация будет отличаться не только более современным дизайном, но и 354-сильным «заряженным» силовым агрегатом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.

В подкапотном пространстве Audi S5 Sportback 2018 модельного года будет размещаться 3-литровый турбоагрегат V6, мощностью 354 «коня» при 369 Нм крутящегося момента. В паре с ним будет работать роботизированная коробка передач с 2-м сцеплением и функцией быстрого переключения передач.

Также новое авто получит систему привода на 4 колеса Quattro Audi. За счёт длинной базы колес машина окажется более устойчивым, а в интерьере появится больше свободного пространства. Audi S5 Sportback также сможет порадовать и передовыми технологиями.

Так, в качестве панели приборов выступит сенсорный дисплей, еще 1 тачскрин будет у комплекса мультимедиас камерой заднего вида, навигатором и системой кругового видеообзора. В перечень оснащения рестайлинговой модели включат адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности езды и многое другое.

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Также среди новшеств, что получит авто, упоминания достойны более эффективные тормоза, адаптивная подвеска и задний дифференциал увеличенного трения.
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 Теги: Audi S5 Sportback, двигатель

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Сегодня, 07:33 » Автор: Наталья Кошелева
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