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Японский внедорожник Nissan установил рекорд скорости
Внедорожник Nissan сделали мощнее Bugatti
Оказывается, огромный Nissan Patrol – один из самых любимых «подопытных кроликов» среди тюнеров гоночных авто. В этом году мы натыкаемся уже на второй невероятный спорткар, построенный на базе этого внедорожника, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Первый «Патрол» запомнился тем, что обогнал Porsche 918. Тогда у ведущего Grand Tour Ричарда Хаммонда, который находился в «Порше», чуть глаза на лоб не вылезли.
А на этот раз инженеры-энтузиасты прокачали Patrol до 2 000 лошадиных сил. Это примерно в два раза больше, чем у самого быстрого автомобиля в мире – Bugatti Veyron Super Sport.
Японский внедорожник установил рекорд скорости, разогнавшись на дистанции в полмили до 333 км в час. Какова максимальная скорость авто – неизвестно («Вейрон» может разгоняться до 431 км/ч).
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Судя по видео ниже, динамика у «Патрола» просто сумасшедшая. Во время тестовых заездов у автомобиля оторвалась пассажирская дверь. Ее просто вырвало порывом воздуха.
Оказывается, огромный Nissan Patrol – один из самых любимых «подопытных кроликов» среди тюнеров гоночных авто. В этом году мы натыкаемся уже на второй невероятный спорткар, построенный на базе этого внедорожника, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Первый «Патрол» запомнился тем, что обогнал Porsche 918. Тогда у ведущего Grand Tour Ричарда Хаммонда, который находился в «Порше», чуть глаза на лоб не вылезли.
А на этот раз инженеры-энтузиасты прокачали Patrol до 2 000 лошадиных сил. Это примерно в два раза больше, чем у самого быстрого автомобиля в мире – Bugatti Veyron Super Sport.
Японский внедорожник установил рекорд скорости, разогнавшись на дистанции в полмили до 333 км в час. Какова максимальная скорость авто – неизвестно («Вейрон» может разгоняться до 431 км/ч).
Читайте также: Nissan GT-R установил новый дрифт-рекорд
Судя по видео ниже, динамика у «Патрола» просто сумасшедшая. Во время тестовых заездов у автомобиля оторвалась пассажирская дверь. Ее просто вырвало порывом воздуха.
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