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Раздел: Авто  
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Японский внедорожник Nissan установил рекорд скорости

Японский внедорожник Nissan установил рекорд скоростиВнедорожник Nissan сделали мощнее Bugatti

Оказывается, огромный Nissan Patrol – один из самых любимых «подопытных кроликов» среди тюнеров гоночных авто. В этом году мы натыкаемся уже на второй невероятный спорткар, построенный на базе этого внедорожника, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram

Первый «Патрол» запомнился тем, что обогнал Porsche 918. Тогда у ведущего Grand Tour Ричарда Хаммонда, который находился в «Порше», чуть глаза на лоб не вылезли.

А на этот раз инженеры-энтузиасты прокачали Patrol до 2 000 лошадиных сил. Это примерно в два раза больше, чем у самого быстрого автомобиля в мире – Bugatti Veyron Super Sport.

Японский внедорожник установил рекорд скорости, разогнавшись на дистанции в полмили до 333 км в час. Какова максимальная скорость авто – неизвестно («Вейрон» может разгоняться до 431 км/ч).

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Судя по видео ниже, динамика у «Патрола» просто сумасшедшая. Во время тестовых заездов у автомобиля оторвалась пассажирская дверь. Ее просто вырвало порывом воздуха.

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 Теги: Nissan, внедорожник

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Сегодня, 20:21 » Автор: Татьяна Ларина
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