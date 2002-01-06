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Audi A6 в кузове седан готовят к женевским показам
Инженеры-конструкторы немецкого автобренда Audi продолжают вести разработку и модернизацию автоновинки, которую собираются представить уже в марте наступившего года на женевском автосалоне.
Маркетологи автокомпании решили сделать так сказать "ход конем", объявив конкурс на лучший промо ролик среди начинающих молодых режиссеров. Ставка делается именно на свежий молодежный взгляд и неожиданные творческие решения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org-
Конкурс получил название "Reveal the A6". Конкурсанты представят свои работы на суд компетентного жюри. Те в свою очередь выберут из общей массы шесть самых эффектных роликов.
Далее участники будут ознакомлены с подробностями, касательно технического оснащения автомобиля. Конкурсанты смогут узнать все, что их заинтересует. Также они смогут провести тест-драйв автоновинки.
Режиссеры получат по 15000 евро на постановку новых промо роликов. А трое из претендентов получат главные призы и возможность продемонстрировать свои видеосюжеты на выставке.
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Первый конкурс пройдет до 15.01.2018 года, второй окончится 12.02.2018 года.
Маркетологи автокомпании решили сделать так сказать "ход конем", объявив конкурс на лучший промо ролик среди начинающих молодых режиссеров. Ставка делается именно на свежий молодежный взгляд и неожиданные творческие решения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org-
Конкурс получил название "Reveal the A6". Конкурсанты представят свои работы на суд компетентного жюри. Те в свою очередь выберут из общей массы шесть самых эффектных роликов.
Далее участники будут ознакомлены с подробностями, касательно технического оснащения автомобиля. Конкурсанты смогут узнать все, что их заинтересует. Также они смогут провести тест-драйв автоновинки.
Режиссеры получат по 15000 евро на постановку новых промо роликов. А трое из претендентов получат главные призы и возможность продемонстрировать свои видеосюжеты на выставке.
Читайте также: Audi представила «заряженный» седан RS3
Первый конкурс пройдет до 15.01.2018 года, второй окончится 12.02.2018 года.
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