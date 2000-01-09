Раздел: Авто
В Сети показали снимки электрического седана Fisker EMotion
Автомобиль люкс-класса.
Компания Fisker Inc., основанная автомобильным дизайнером Хенриком Фискером (Henrik Fisker), на выставке CES 2018 раскрыла детали относительно готовящегося к выпуску электрического седана люкс-класса EMotion.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Ранее сообщалось, что на одной подзарядке электрокар сможет преодолевать расстояние до 640 км. Максимальная скорость составит около 260 км/ч. Конструкция кузова предусматривает использование композитной структуры на основе алюминия и углеродного волокна.
И вот теперь говорится, что автомобиль получит передовые твердотельные аккумуляторы. Они обеспечат увеличение плотности хранения энергии в 2,5 раза по сравнению с обычными литий-ионными батареями, а также радикально сократят время подзарядки.
Электрокар получит систему автопилотирования на основе лидаров Quanergy. Машина будет соответствовать четвёртому уровню автоматизации по стандарту SAE: она сможет двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.
EMotion может похвастаться весьма привлекательным дизайном в спортивном стиле. Применена оригинальная система открывания передних и задних дверей.
В салоне установлены четыре индивидуальных кресла с электрическими регулировками. Водителю доступны три дисплея бортовых систем, включая центральный изогнутый экран. Сзади может быть установлен опциональный изогнутый дисплей с диагональю 27 дюймов.
Среди прочего можно выделить систему полного привода, огромные 24" покрышки Pirelli с низким сопротивлением качению и применение исключительно высококачественных материалов в интерьере.
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Что касается стоимости электромобиля, то она, как ожидается, составит от 130 тысяч долларов США.
Компания Fisker Inc., основанная автомобильным дизайнером Хенриком Фискером (Henrik Fisker), на выставке CES 2018 раскрыла детали относительно готовящегося к выпуску электрического седана люкс-класса EMotion.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Ранее сообщалось, что на одной подзарядке электрокар сможет преодолевать расстояние до 640 км. Максимальная скорость составит около 260 км/ч. Конструкция кузова предусматривает использование композитной структуры на основе алюминия и углеродного волокна.
И вот теперь говорится, что автомобиль получит передовые твердотельные аккумуляторы. Они обеспечат увеличение плотности хранения энергии в 2,5 раза по сравнению с обычными литий-ионными батареями, а также радикально сократят время подзарядки.
Электрокар получит систему автопилотирования на основе лидаров Quanergy. Машина будет соответствовать четвёртому уровню автоматизации по стандарту SAE: она сможет двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.
EMotion может похвастаться весьма привлекательным дизайном в спортивном стиле. Применена оригинальная система открывания передних и задних дверей.
В салоне установлены четыре индивидуальных кресла с электрическими регулировками. Водителю доступны три дисплея бортовых систем, включая центральный изогнутый экран. Сзади может быть установлен опциональный изогнутый дисплей с диагональю 27 дюймов.
Среди прочего можно выделить систему полного привода, огромные 24" покрышки Pirelli с низким сопротивлением качению и применение исключительно высококачественных материалов в интерьере.
Читайте также: BMW 8 Series показали без камуфляжа
Что касается стоимости электромобиля, то она, как ожидается, составит от 130 тысяч долларов США.
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