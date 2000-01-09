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Раздел: Авто  
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В Сети показали снимки электрического седана Fisker EMotion

В Сети показали снимки электрического седана Fisker EMotionАвтомобиль люкс-класса.

Компания Fisker Inc., основанная автомобильным дизайнером Хенриком Фискером (Henrik Fisker), на выставке CES 2018 раскрыла детали относительно готовящегося к выпуску электрического седана люкс-класса EMotion.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.

Ранее сообщалось, что на одной подзарядке электрокар сможет преодолевать расстояние до 640 км. Максимальная скорость составит около 260 км/ч. Конструкция кузова предусматривает использование композитной структуры на основе алюминия и углеродного волокна.

И вот теперь говорится, что автомобиль получит передовые твердотельные аккумуляторы. Они обеспечат увеличение плотности хранения энергии в 2,5 раза по сравнению с обычными литий-ионными батареями, а также радикально сократят время подзарядки.

Электрокар получит систему автопилотирования на основе лидаров Quanergy. Машина будет соответствовать четвёртому уровню автоматизации по стандарту SAE: она сможет двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.

EMotion может похвастаться весьма привлекательным дизайном в спортивном стиле. Применена оригинальная система открывания передних и задних дверей.

В салоне установлены четыре индивидуальных кресла с электрическими регулировками. Водителю доступны три дисплея бортовых систем, включая центральный изогнутый экран. Сзади может быть установлен опциональный изогнутый дисплей с диагональю 27 дюймов.

Среди прочего можно выделить систему полного привода, огромные 24" покрышки Pirelli с низким сопротивлением качению и применение исключительно высококачественных материалов в интерьере.

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Что касается стоимости электромобиля, то она, как ожидается, составит от 130 тысяч долларов США.

В Сети показали снимки электрического седана Fisker EMotion


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 Теги: Fisker EMotion, авто

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Сегодня, 20:28 » Автор: Наталия Невская
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