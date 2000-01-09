Раздел: Авто
В Сети показали "свеженький" Lexus RX
Он получил спецверсию Black Royal.
Дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus RX Black Royal.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Новая специальная версия отличается эксклюзивными элементами дизайна, сообщает пресс-служба Lexus. Так, на премиальный кроссовер Lexus RX Black Royal устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, размерность шин – 235/55R20. Решетка радиатора также выполнена в черном цвете. В черный цвет окрашены корпуса наружных зеркал заднего вида. Сзади автомобиль отличает эксклюзивная накладка на бампер черного цвета. Все автомобили специальной версии отмечены эксклюзивным бейджем «Black Royal» на нижней части задних дверей.
Два варианта специальной версии Lexus RX Black Royal созданы на базе премиального кроссовера Lexus RX 300 AWD. Первая в точности повторяет по оснащению комплектацию Executive и отличается размерностью колес и эксклюзивными дизайнерскими решениями, входящими в пакет Black Royal.
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При отсутствии потребности в модуле беспроводной зарядки для смартфонов клиент может выбрать вторую версию, для которой данная опция не предусмотрена. Обе версии предлагаются по цене 1 млн 500 тысю гривен. Для модели премиального кроссовера Lexus RX 350 специальная версия Black Royal создана на базе роскошной комплектации Premium, полностью повторяя ее в оснащении и отличаясь только входящими в пакет эксклюзивными дизайнерскими решениями. Lexus RX 350 Black Royal предлагается по цене 1 млн 870 тыс. гривен.
Дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus RX Black Royal.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Новая специальная версия отличается эксклюзивными элементами дизайна, сообщает пресс-служба Lexus. Так, на премиальный кроссовер Lexus RX Black Royal устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, размерность шин – 235/55R20. Решетка радиатора также выполнена в черном цвете. В черный цвет окрашены корпуса наружных зеркал заднего вида. Сзади автомобиль отличает эксклюзивная накладка на бампер черного цвета. Все автомобили специальной версии отмечены эксклюзивным бейджем «Black Royal» на нижней части задних дверей.
Два варианта специальной версии Lexus RX Black Royal созданы на базе премиального кроссовера Lexus RX 300 AWD. Первая в точности повторяет по оснащению комплектацию Executive и отличается размерностью колес и эксклюзивными дизайнерскими решениями, входящими в пакет Black Royal.
Читайте также: В Сеть просочилась информация о самом маленьком кроссовере Renault
При отсутствии потребности в модуле беспроводной зарядки для смартфонов клиент может выбрать вторую версию, для которой данная опция не предусмотрена. Обе версии предлагаются по цене 1 млн 500 тысю гривен. Для модели премиального кроссовера Lexus RX 350 специальная версия Black Royal создана на базе роскошной комплектации Premium, полностью повторяя ее в оснащении и отличаясь только входящими в пакет эксклюзивными дизайнерскими решениями. Lexus RX 350 Black Royal предлагается по цене 1 млн 870 тыс. гривен.
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