Раздел: Авто
В Германии продают оригинальный ЗАЗ в отличном состоянии
Это надо видеть!
На сайте eBay предлагается лакомый кусочек для коллекционеров старых автомобилей. На торги выставлен автомобиль ЗАЗ-968 1978 года выпуска. Транспортное средство находится в прекрасном состоянии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autotheme.info.
На его одометре всего 60 тысяч километров пробега, а на кузове нет ни малейшего намека на коррозию. В салоне также не наблюдается никаких потертостей и дефектов.
Снимки свидетельствуют о том, что автомобилю повезло с хозяином, который следил за своим «железным конем». «Запорожец» в настоящее время находится в Германии.
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Продавец просит за машину 6,9 тысячи евро.
На сайте eBay предлагается лакомый кусочек для коллекционеров старых автомобилей. На торги выставлен автомобиль ЗАЗ-968 1978 года выпуска. Транспортное средство находится в прекрасном состоянии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autotheme.info.
На его одометре всего 60 тысяч километров пробега, а на кузове нет ни малейшего намека на коррозию. В салоне также не наблюдается никаких потертостей и дефектов.
Снимки свидетельствуют о том, что автомобилю повезло с хозяином, который следил за своим «железным конем». «Запорожец» в настоящее время находится в Германии.
Читайте также: Kia показала снимки "свеженького" седана Cerato
Продавец просит за машину 6,9 тысячи евро.
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