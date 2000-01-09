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Раздел: Авто  
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В Германии продают оригинальный ЗАЗ в отличном состоянии

В Германии продают оригинальный ЗАЗ в отличном состоянииЭто надо видеть!

На сайте eBay предлагается лакомый кусочек для коллекционеров старых автомобилей. На торги выставлен автомобиль ЗАЗ-968 1978 года выпуска. Транспортное средство находится в прекрасном состоянии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autotheme.info.

На его одометре всего 60 тысяч километров пробега, а на кузове нет ни малейшего намека на коррозию. В салоне также не наблюдается никаких потертостей и дефектов.

Снимки свидетельствуют о том, что автомобилю повезло с хозяином, который следил за своим «железным конем». «Запорожец» в настоящее время находится в Германии.

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Продавец просит за машину 6,9 тысячи евро.

В Германии продают оригинальный ЗАЗ в отличном состоянии
В Германии продают оригинальный ЗАЗ в отличном состоянии
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 Теги: ЗАЗ, авто

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Сегодня, 20:57 » Автор: Наталия Невская
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