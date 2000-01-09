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Volvo выпустит беспилотные автобусы
Компания Volvo Buses решила попробовать себя в сфере автономного вождения.
Компания Volvo Buses совместно с Наньнским технологическим университетом разработали концепцию беспилотных автобусов, которые планируют вывести на маршруты столицы Сингапура, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Компания Volvo Buses решила попробовать себя в сфере автономного вождения. Совместно с Наньянским технологическим университетом она разработала беспилотные автобусы, которые должны появиться в Сингапуре. Напомним, что Сингапур с одноименной столицей собирается перейти на беспилотный пассажирский транспорт к 2022 году.
Напомним, что Volvo ранее уже продемонстрировала технологию автономного вождения в горнодобывающей промышленности, в карьере – на самосвалах, а также на операциях по сбора мусора в городах.
Беспилотные автобусы будут построены на шасси 12-метрового электробуса Volvo 7900 Electric, который уже выпускается серийно. Эти машины позволяют сэкономить на топливе до 80%, по сравнению с дизельными аналогами. Беспилотники будут передвигаться при помощи GPS-позиционирования и лазерных радаров LIDAR.
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На первом этапе в столице – городе Сингапуре сначала будут курсировать два беспилотных электробуса Volvo. Один на специальном закрытом участке CETRAN для автономного транспорта, открытом в ноябре 2017 года, а второй – на реальном маршруте местного пассажирского оператора SMRT.
Компания Volvo Buses совместно с Наньнским технологическим университетом разработали концепцию беспилотных автобусов, которые планируют вывести на маршруты столицы Сингапура, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Компания Volvo Buses решила попробовать себя в сфере автономного вождения. Совместно с Наньянским технологическим университетом она разработала беспилотные автобусы, которые должны появиться в Сингапуре. Напомним, что Сингапур с одноименной столицей собирается перейти на беспилотный пассажирский транспорт к 2022 году.
Напомним, что Volvo ранее уже продемонстрировала технологию автономного вождения в горнодобывающей промышленности, в карьере – на самосвалах, а также на операциях по сбора мусора в городах.
Беспилотные автобусы будут построены на шасси 12-метрового электробуса Volvo 7900 Electric, который уже выпускается серийно. Эти машины позволяют сэкономить на топливе до 80%, по сравнению с дизельными аналогами. Беспилотники будут передвигаться при помощи GPS-позиционирования и лазерных радаров LIDAR.
Читайте также: Volvo выпустит беспилотные автомобили на дороги Китая
На первом этапе в столице – городе Сингапуре сначала будут курсировать два беспилотных электробуса Volvo. Один на специальном закрытом участке CETRAN для автономного транспорта, открытом в ноябре 2017 года, а второй – на реальном маршруте местного пассажирского оператора SMRT.
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