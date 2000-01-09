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Внедорожник Mercedes "заковали" в янтарь
В преддверии дебюта нового поколения легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class, в компании создали уникальную инсталляцию.
Через несколько дней, 14 января, на автошоу в Детройте состоится мировая премьера легендарного внедорожника Mercedes–Benz G–Class нового поколения., пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Посетителей престижной автомобильной выставки NAIAS-2018 будет встречать уникальная инсталляция модели G–Class первой генерации, которую поместили в огромный куб из синтетической смолы.
Конструкция из синтетической смолы, напоминающий янтарь, весит 44,4 тонны. Внутри куба разместили Mercedes–Benz G–Class 280 GE 1979 года выпуска, ставшего родоначальником популярного семейства внедорожников. Инсталляция призвана символизировать, что легендарный внедорожник неподвластен времени, подобно насекомым, которые сохранились в природном янтаре. Куб имеет 5,5 метров в длину, 2,55 м – в ширину и 3,1 м – в высоту.
В процессе создания инсталляция увеличивалась в высоту примерно на 3 см в день, а всего на изготовление необычной конструкции ушло три месяца кропотливого труда мастеров.
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В компании пообещали, что «янтарный» G-Class отправится в мировое турне и будет использоваться на презентациях нового поколения внедорожника.
Через несколько дней, 14 января, на автошоу в Детройте состоится мировая премьера легендарного внедорожника Mercedes–Benz G–Class нового поколения., пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Посетителей престижной автомобильной выставки NAIAS-2018 будет встречать уникальная инсталляция модели G–Class первой генерации, которую поместили в огромный куб из синтетической смолы.
Конструкция из синтетической смолы, напоминающий янтарь, весит 44,4 тонны. Внутри куба разместили Mercedes–Benz G–Class 280 GE 1979 года выпуска, ставшего родоначальником популярного семейства внедорожников. Инсталляция призвана символизировать, что легендарный внедорожник неподвластен времени, подобно насекомым, которые сохранились в природном янтаре. Куб имеет 5,5 метров в длину, 2,55 м – в ширину и 3,1 м – в высоту.
В процессе создания инсталляция увеличивалась в высоту примерно на 3 см в день, а всего на изготовление необычной конструкции ушло три месяца кропотливого труда мастеров.
Читайте также: Фотошпионы засняли внедорожник Mercedes GLS почти без камуфляжа
В компании пообещали, что «янтарный» G-Class отправится в мировое турне и будет использоваться на презентациях нового поколения внедорожника.
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