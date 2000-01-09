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Раздел: Авто  
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В Эстонии продают редчайший гоночный ВАЗ

В Эстонии продают редчайший гоночный ВАЗНа эстонском авторынке продают редкую модель ВАЗ-2105 1994 года выпуска.

Речь идет о гоночном автомобили LADA VFTS, которые выпускались в Вильнюсе в 90-е годы 20-го века. При этом, всего было выпущено 200 единиц таких машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители

Сегодняшний владелец рассчитывает получить за свое авто 9 999 евро. Изветсно, что пробег этой «Лады» - не больше 300 км. Специалисты отметили, что это довольно низкая цена для столь редкого экземпляра с небольшим пробегом.

Гоночная «Лада» представляет собой заводскую модель, которая пережила масштабные доработки. Автомобиль приводится в движение 4-цилиндровым 160-сильным двигателем. В паре с мотором работает 5-диапазонная «механика» от Opel Omega.

Добавим, что в силовом агрегате LADA VFTS используются карбюратор Weber, топливный насос Bosch, радиатор Cosworth и задний мост Volvo. Рулевое управление было позаимствовано у Фольксваген Гольф II и получило гидроусилитель.

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Также следует упомянуть, что машину наделили передним сплиттером, спойлером сзади, расширителями арок, коваными колёсными дисками Alpina. В салоне авто разместились спортивные кресла и был установлен эксклюзивный руль.

В Эстонии продают редчайший гоночный ВАЗ
В Эстонии продают редчайший гоночный ВАЗ
В Эстонии продают редчайший гоночный ВАЗ
В Эстонии продают редчайший гоночный ВАЗ
В Эстонии продают редчайший гоночный ВАЗ
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 Теги: ВАЗ, автомобиль

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Сегодня, 21:06 » Автор: Татьяна Ларина
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