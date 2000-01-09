Раздел: Авто
Назван самый крупный автопроизводитель в мире
Интересно.
Основное подразделение Volkswagen в прошлом году увеличило продажи автомобилей до рекордных 6230000, поскольку растущий спрос на модели марок VW на американском континенте и ключевой китайский рынок компенсировали снижение в Западной Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.com.ua.
Несмотря на то что скандал с фальсификацией данных по выбросам в сентябре 2015 г. стоил немецкой группе миллиарда евро в виде штрафов и компенсаций, это, похоже, не нанесло серьезного ущерба популярности автопроизводителя среди потребителей.
Поставки выросли на 4,2% в 2017 г. до 6230000 автомобилей марки Volkswagen (VW), заявил автопроизводители в автосалоне в Детройте, чему способствовала расширяется линейка спортивных автомобилей, включая все новые модели Atlas и Teramont. В этом году автопроизводитель рассчитывает сохранить эти темпы роста.
"Основываясь на экономических прогнозах и наших планах по новым моделям, нет никаких оснований ожидать, что 2018 должен стать хуже 2017 года", - заявил директор по продажам бренда VW Юрген Стакманн, отказавшись говорить более конкретно.
Более высокие поставки на массовом рынке, на который приходится почти 60% продаж группы VW, возможно, помогли компании из немецкого Вольфсбурга обойти Toyota уже второй год подряд в мировой гонке продаж. Премиум-подразделения VW - Audi и Porsche - уже опубликовали на прошлой неделе данные о рекордных поставках в 2017 г. В Toyota заявили, что в компании ожидают, что ее продажи по всему миру в 2017 году должны составить 10350000 автомобилей всех марок, включая Toyota , Lexus, Daihatsu и Hino, что на 2% больше, чем в 2016 г., на текущий год прогнозируются продажи 10500000 автомобилей.
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В Китае, крупнейшем рынке Volkswagen, на который приходится около половины поставок основного бренда, продажи выросли на 5,9% в прошлом году до 3180000 автомобилей. В Соединенных Штатах они выросли на 5,2% до 339,7 тыс. автомобилей.
Основное подразделение Volkswagen в прошлом году увеличило продажи автомобилей до рекордных 6230000, поскольку растущий спрос на модели марок VW на американском континенте и ключевой китайский рынок компенсировали снижение в Западной Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.com.ua.
Несмотря на то что скандал с фальсификацией данных по выбросам в сентябре 2015 г. стоил немецкой группе миллиарда евро в виде штрафов и компенсаций, это, похоже, не нанесло серьезного ущерба популярности автопроизводителя среди потребителей.
Поставки выросли на 4,2% в 2017 г. до 6230000 автомобилей марки Volkswagen (VW), заявил автопроизводители в автосалоне в Детройте, чему способствовала расширяется линейка спортивных автомобилей, включая все новые модели Atlas и Teramont. В этом году автопроизводитель рассчитывает сохранить эти темпы роста.
"Основываясь на экономических прогнозах и наших планах по новым моделям, нет никаких оснований ожидать, что 2018 должен стать хуже 2017 года", - заявил директор по продажам бренда VW Юрген Стакманн, отказавшись говорить более конкретно.
Более высокие поставки на массовом рынке, на который приходится почти 60% продаж группы VW, возможно, помогли компании из немецкого Вольфсбурга обойти Toyota уже второй год подряд в мировой гонке продаж. Премиум-подразделения VW - Audi и Porsche - уже опубликовали на прошлой неделе данные о рекордных поставках в 2017 г. В Toyota заявили, что в компании ожидают, что ее продажи по всему миру в 2017 году должны составить 10350000 автомобилей всех марок, включая Toyota , Lexus, Daihatsu и Hino, что на 2% больше, чем в 2016 г., на текущий год прогнозируются продажи 10500000 автомобилей.
Читайте также: Mercedes похвастался "свеженьким" геликом
В Китае, крупнейшем рынке Volkswagen, на который приходится около половины поставок основного бренда, продажи выросли на 5,9% в прошлом году до 3180000 автомобилей. В Соединенных Штатах они выросли на 5,2% до 339,7 тыс. автомобилей.
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