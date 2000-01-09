Назван самый крупный автопроизводитель в мире

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Украинцы чаще покупали автомобили в апреле этого года, чем в апреле 2016.

Корпорация Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей по итогам 2013 года. Японский автопроизводитель сохраняет этот титул второй год подряд, обходя General Motors Co. и Volkswagen AG.