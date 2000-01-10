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Раздел: Авто  
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Первый электрокроссовер Ford бросит вызов Tesla Model X

Первый электрокроссовер Ford бросит вызов Tesla Model XFord готовит новый кроссовер.

Концерн Ford анонсировал на автосалоне в Детройте премьеру своего первого электрического кроссовера.

Автомобиль получит полностью электрический двигатель и систему полного привода, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Инженеры предполагают, что машина составит конкуренцию Tesla Model X. Запас хода у новинки превысит 482 километра. Премьера кроссовера должна состояться в 2020 году.

Из подробностей представители Ford сообщили только имя будущего кроссовера. Новинка получит название Mach 1 в честь лимитированной версии модели Mustang, которая выпускалась более 40 лет назад.

Связь между Mustang и новым кроссовером Mach 1 подчеркнута и в видеоролике, который представители компании показали на автошоу в Детройте. В ролике показывается, как в некое помещение заезжают Mustang и Explorer. Затем здание пронизывает молния.

Добавим, что через четыре года модельный ряд гибридных и полностью электрических транспортных средств у компании увеличится до 40 штук, 16 из которых — электромобили. В разработку электромобилей в период до 2022 года автопроизводитель вложит $11 миллиардов.

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"Это начало целого нового мира для наших клиентов", - сказал представитель Ford Джим Фарли. Сейчас Ford продает в США только один полностью электрифицированный автомобиль – Focus.

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 Теги: Ford, кроссовер, видео

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Сегодня, 09:23 » Автор: Богдан Процив
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