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Специалисты посчитали, сколько украинцы потратили на новые авто
Названа точная цифра.
В 2017 году в стране было продано почти 80 тыс. новых машин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В минувшем году в Украине было продано почти 80 тыс. новых автомобилей, суммарно на все эти покупки было потрачено более 2 млрд. долларов.
Наибольшая доля продаж зафиксирована в Киеве. За 12 месяцев столичные жители купили 30 тыс. машин на сумму 900 млн. долларов.
На второе место вышел Харьков, где в прошлом году приобрели более 6 тыс. машин, что обошлось харьковчанам суммарно почти в 200 млн. долларо.
Третий – Днепр. Продажи в регионе составили 5,7 тыс. авто на сумму 170 млн. долларов.
Между тем самые дорогие машины покупали одесситы. Средняя стоимость автомобиля, купленного в этом городе, – 33 тыс. долларов. В Чернигове же приобретали в основном бюджетные авто – средняя цена машины составляла менее 25 тыс. долларов.
Самой популярной маркой в минувшем году оказалась Toyota. Машин этого бренда в стране продали почти 10 тыс. единиц. Также часто граждане покупали легковушки Renault и Volkswagen. А бестселлером среди моделей стал кроссовер Kia Sportage – этих машин в год продано более 3 тыс.
Покупали наши граждане и авто премиум-класса. В частности, за год было продано два Rolls-Royce Wraith, каждый из которых стоит почти 0,5 млн. долларов. Владельцами новых Bentley Bentayga стали 15 человек, стоимость одного такого авто составляет около 300 тыс. долларов.
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Для сравнения: в 2016 году в Украине было продано более 60 тыс. новых машин, а затраты на покупку новых легковушек1,8 млрд. долларов.
В 2017 году в стране было продано почти 80 тыс. новых машин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В минувшем году в Украине было продано почти 80 тыс. новых автомобилей, суммарно на все эти покупки было потрачено более 2 млрд. долларов.
Наибольшая доля продаж зафиксирована в Киеве. За 12 месяцев столичные жители купили 30 тыс. машин на сумму 900 млн. долларов.
На второе место вышел Харьков, где в прошлом году приобрели более 6 тыс. машин, что обошлось харьковчанам суммарно почти в 200 млн. долларо.
Третий – Днепр. Продажи в регионе составили 5,7 тыс. авто на сумму 170 млн. долларов.
Между тем самые дорогие машины покупали одесситы. Средняя стоимость автомобиля, купленного в этом городе, – 33 тыс. долларов. В Чернигове же приобретали в основном бюджетные авто – средняя цена машины составляла менее 25 тыс. долларов.
Самой популярной маркой в минувшем году оказалась Toyota. Машин этого бренда в стране продали почти 10 тыс. единиц. Также часто граждане покупали легковушки Renault и Volkswagen. А бестселлером среди моделей стал кроссовер Kia Sportage – этих машин в год продано более 3 тыс.
Покупали наши граждане и авто премиум-класса. В частности, за год было продано два Rolls-Royce Wraith, каждый из которых стоит почти 0,5 млн. долларов. Владельцами новых Bentley Bentayga стали 15 человек, стоимость одного такого авто составляет около 300 тыс. долларов.
Читайте также: КНДР "засветила" оригинальный автомобиль собственного производства
Для сравнения: в 2016 году в Украине было продано более 60 тыс. новых машин, а затраты на покупку новых легковушек1,8 млрд. долларов.
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