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Раздел: Авто  
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Северная Корея будет выпускать свой автомобиль

Северная Корея будет выпускать свой автомобильВ Северной Корее начнут выпуск собственных авто под брендом Naenara

Северная Корея начала рекламную кампанию автомобилей собственного производства. Машины, которые строят в КНДР, будут выходить под маркой Naenara, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

В линейке производителя присутствуют легковые машины, микроавтобусы, автобусы и небольшие грузовики. По информации из пресс-релиза, расход топлива легковых машин и автобусов будет не больше 6 литров бензина на 100 километров, грузовики будут расходовать до 8 литров на 100 километров.

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Максимальная скорость машин разнится от 120 до 180 километров в час. По планам инженеров, модели будут оснащать кондиционерами, автоматическими стеклоподъемниками, усилителями рулевого управления, электроприводом боковых зеркал заднего вида и системой Start/Stop.
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 Теги: Северная Корея, автомобиль

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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