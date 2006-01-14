Раздел: Авто
Северная Корея будет выпускать свой автомобиль
В Северной Корее начнут выпуск собственных авто под брендом Naenara
Северная Корея начала рекламную кампанию автомобилей собственного производства. Машины, которые строят в КНДР, будут выходить под маркой Naenara, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В линейке производителя присутствуют легковые машины, микроавтобусы, автобусы и небольшие грузовики. По информации из пресс-релиза, расход топлива легковых машин и автобусов будет не больше 6 литров бензина на 100 километров, грузовики будут расходовать до 8 литров на 100 километров.
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Максимальная скорость машин разнится от 120 до 180 километров в час. По планам инженеров, модели будут оснащать кондиционерами, автоматическими стеклоподъемниками, усилителями рулевого управления, электроприводом боковых зеркал заднего вида и системой Start/Stop.
Северная Корея начала рекламную кампанию автомобилей собственного производства. Машины, которые строят в КНДР, будут выходить под маркой Naenara, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В линейке производителя присутствуют легковые машины, микроавтобусы, автобусы и небольшие грузовики. По информации из пресс-релиза, расход топлива легковых машин и автобусов будет не больше 6 литров бензина на 100 километров, грузовики будут расходовать до 8 литров на 100 километров.
Читайте также: Северная Корея готовит к выпуску новый беспилотник
Максимальная скорость машин разнится от 120 до 180 километров в час. По планам инженеров, модели будут оснащать кондиционерами, автоматическими стеклоподъемниками, усилителями рулевого управления, электроприводом боковых зеркал заднего вида и системой Start/Stop.
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