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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн внедорожника Ford Everest

Рассекречен дизайн внедорожника Ford Everest Фотошпионы смогли «засечь» обновлённый автомобиль на дорогах Таиланда.

В сети появились «живые» фотографии рестайлингового внедорожника Ford Everest, который в некоторых странах больше известен под названием Endeavour, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Фотошпионы смогли «засечь» обновлённый автомобиль на дорогах Таиланда. Как видно на фото, в отличие от своего предшественника «посвежевшая» модель получила иную решетку радиатора с тремя горизонтальными полосками, измененные бампера, хромированные накладки на наружных зеркалах и черные колесные диски.

В моторном отсеке Ford Еverest 2019 может располагаться 2,2-литровый турбированный дизель, производительность которого 160 сил и 385 Нм крутящего момента или двухлитровый движок EcoBoost, вырабатывающий 245 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться 6-ступенчатая механика или автоматическая коробка передач на 6 ступеней.

Кроме того, автомобиль укомплектован фирменной полноприводной системой, оснащенной блокировкой заднего дифференциала.

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Список оснащения обновленного автомобиля будет включать в себя адаптивный круиз-контроль с функцией предотвращения столкновений, камеру кругового обзора и современный мультимедийный комплекс с огромным сенсорным дисплеем.

Рассекречен дизайн внедорожника Ford Everest
Рассекречен дизайн внедорожника Ford Everest
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 Теги: Ford Everest, внедорожники

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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