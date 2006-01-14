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Рассекречен дизайн внедорожника Ford Everest
Фотошпионы смогли «засечь» обновлённый автомобиль на дорогах Таиланда.
В сети появились «живые» фотографии рестайлингового внедорожника Ford Everest, который в некоторых странах больше известен под названием Endeavour, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Фотошпионы смогли «засечь» обновлённый автомобиль на дорогах Таиланда. Как видно на фото, в отличие от своего предшественника «посвежевшая» модель получила иную решетку радиатора с тремя горизонтальными полосками, измененные бампера, хромированные накладки на наружных зеркалах и черные колесные диски.
В моторном отсеке Ford Еverest 2019 может располагаться 2,2-литровый турбированный дизель, производительность которого 160 сил и 385 Нм крутящего момента или двухлитровый движок EcoBoost, вырабатывающий 245 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться 6-ступенчатая механика или автоматическая коробка передач на 6 ступеней.
Кроме того, автомобиль укомплектован фирменной полноприводной системой, оснащенной блокировкой заднего дифференциала.
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Список оснащения обновленного автомобиля будет включать в себя адаптивный круиз-контроль с функцией предотвращения столкновений, камеру кругового обзора и современный мультимедийный комплекс с огромным сенсорным дисплеем.
В сети появились «живые» фотографии рестайлингового внедорожника Ford Everest, который в некоторых странах больше известен под названием Endeavour, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Фотошпионы смогли «засечь» обновлённый автомобиль на дорогах Таиланда. Как видно на фото, в отличие от своего предшественника «посвежевшая» модель получила иную решетку радиатора с тремя горизонтальными полосками, измененные бампера, хромированные накладки на наружных зеркалах и черные колесные диски.
В моторном отсеке Ford Еverest 2019 может располагаться 2,2-литровый турбированный дизель, производительность которого 160 сил и 385 Нм крутящего момента или двухлитровый движок EcoBoost, вырабатывающий 245 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться 6-ступенчатая механика или автоматическая коробка передач на 6 ступеней.
Кроме того, автомобиль укомплектован фирменной полноприводной системой, оснащенной блокировкой заднего дифференциала.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного внедорожника Ford Bronco
Список оснащения обновленного автомобиля будет включать в себя адаптивный круиз-контроль с функцией предотвращения столкновений, камеру кругового обзора и современный мультимедийный комплекс с огромным сенсорным дисплеем.
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