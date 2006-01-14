Раздел: Авто
Грузовики Tesla превратят в мусоровозки
Для «Теслы» нашлась «грязная» работенка.
Полсотни электрических грузовиков Semi зарезервировала Bee’ah – компания из Объединенных Арабских Эмиратов, которая специализируется на переработке мусора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Как сообщает издание nsideEVs, поставки электротягачей в ОАЭ начнутся в 2020 году. Заявка Bee’ah стала одной из крупнейших. Больше тягачей заказали только PepsiCo и UPS – 100 и 150 автомобилей соответственно.
По заявлению представителя арабской компании, Tesla Semi будут использовать для сбора и транспортировки отходов. В будущем Bee’ah планирует перевести весь свой парк на электротягу.
Грузовик Tesla Semi был представлен 16 ноября 2017 года. Все подробности о новинке вы найдете по этой ссылке.
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Электрофура пришлась по вкусу не всем потенциальным заказчикам. Так, например, Semi раскритиковал представитель дальнобойщиков Великобритании. Почему грузовик Илона Маска не понравился британцам — читайте по этой ссылке.
Полсотни электрических грузовиков Semi зарезервировала Bee’ah – компания из Объединенных Арабских Эмиратов, которая специализируется на переработке мусора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Как сообщает издание nsideEVs, поставки электротягачей в ОАЭ начнутся в 2020 году. Заявка Bee’ah стала одной из крупнейших. Больше тягачей заказали только PepsiCo и UPS – 100 и 150 автомобилей соответственно.
По заявлению представителя арабской компании, Tesla Semi будут использовать для сбора и транспортировки отходов. В будущем Bee’ah планирует перевести весь свой парк на электротягу.
Грузовик Tesla Semi был представлен 16 ноября 2017 года. Все подробности о новинке вы найдете по этой ссылке.
Читайте также: Maserati Alfieri превратят в электрокар
Электрофура пришлась по вкусу не всем потенциальным заказчикам. Так, например, Semi раскритиковал представитель дальнобойщиков Великобритании. Почему грузовик Илона Маска не понравился британцам — читайте по этой ссылке.
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