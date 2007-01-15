Раздел: Авто
BMW представили уникальный пикап-пузырь
Машина получила смешное прозвище автомобиль-пузырь.
Скорее всего, с первого взгляда вы не узнаете в этом симпатичном автомобиле компакт-кар BMW Isetta 1957 года. Изначально Isetta – это авто особо малого класса, ставшее очень популярным в послевоенной Европе. За необычный дизайн "лупоглазая" машинка даже получила смешное прозвище автомобиль-пузырь. Однако, была очень любима в Германии и Великобритании за свою способность отлично справляться с городскими и сельскими дорогами, при этом свободно вмещая в себя двоих пассажиров с багажом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Но, канадский автомобилист, бывший сотрудник BMW, решил из крохи Изетт сделать нечто уникальное – преобразовать его в пикап, который можно было бы использовать, как автомобиль-развозку для небольшого магазина. Конечно, для такого "перерождения" потребовалось немало сил, времени и средств, но результат того стоит – получение уникального, единственного в своем роде BMW Isetta-пикап.
Перво-наперво, его избавили от первоначального окраса желтого металлика, перекрасив в не менее броский салатовый цвет с черными деталями. Заменили свечи зажигания и шины, интерьер оформили в черно-белом виниле и заново обшили сиденья. А грузовую открытую платформу выполнили из благородной бразильской лиственницы. Питает грузовичок 4-цилиндровый 1,6-литровый двигатель Volkswagen, соединенный с четырехступенчатой механической коробкой передач. Функционируют спидометр и тахометр.
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Такой уникальный BMW Isetta-пикап в настоящее время продают в Калгари, что в Канаде, за 8 950 долларов.
Скорее всего, с первого взгляда вы не узнаете в этом симпатичном автомобиле компакт-кар BMW Isetta 1957 года. Изначально Isetta – это авто особо малого класса, ставшее очень популярным в послевоенной Европе. За необычный дизайн "лупоглазая" машинка даже получила смешное прозвище автомобиль-пузырь. Однако, была очень любима в Германии и Великобритании за свою способность отлично справляться с городскими и сельскими дорогами, при этом свободно вмещая в себя двоих пассажиров с багажом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Но, канадский автомобилист, бывший сотрудник BMW, решил из крохи Изетт сделать нечто уникальное – преобразовать его в пикап, который можно было бы использовать, как автомобиль-развозку для небольшого магазина. Конечно, для такого "перерождения" потребовалось немало сил, времени и средств, но результат того стоит – получение уникального, единственного в своем роде BMW Isetta-пикап.
Перво-наперво, его избавили от первоначального окраса желтого металлика, перекрасив в не менее броский салатовый цвет с черными деталями. Заменили свечи зажигания и шины, интерьер оформили в черно-белом виниле и заново обшили сиденья. А грузовую открытую платформу выполнили из благородной бразильской лиственницы. Питает грузовичок 4-цилиндровый 1,6-литровый двигатель Volkswagen, соединенный с четырехступенчатой механической коробкой передач. Функционируют спидометр и тахометр.
Читайте также: В Украине представили уникальный электромобиль
Такой уникальный BMW Isetta-пикап в настоящее время продают в Калгари, что в Канаде, за 8 950 долларов.
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