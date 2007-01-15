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Раздел: Авто  
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Рассекречен обновленный седан Geely Emgrand

Рассекречен обновленный седан Geely EmgrandКомпания Geely Motors официально рассекретила обновленный седан Geely Emgrand.

Стоит напомнить, что первые шпионские фото «посвежевшего» 4-дверного автомобиля Geely Emgrand появились в интернете еще прошлым летом. Теперь же китайская марка официально представила фотографии седана, старт продаж которого в Поднебесной должен состояться весной 2018 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Рестайлинговая «четирехдверка» Geely Emgrand 2018 модельного года отличается от предшественника новым передним и задним бамперами, пересмотренной решеткой радиатора и модифицированной светотехникой.

В оформлении интерьера обновленного автомобиля появилась пересмотренная центральная консоль и центральный тоннель, улучшенный блок управления климатической установки и доработана приборная панель. Кроме этого, в отделке салона использованы новые материалы.

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Как сообщают наши китайские коллеги, обновленный седан Geely Emgrand будет доступен в Китае с двигателями 1,5 и 1,4 литра, мощностью 103 и 133 лошадиных сил соответственно.

Рассекречен обновленный седан Geely Emgrand
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 Теги: Geely Emgrand

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Сегодня, 21:27 » Автор: Богдан Процив
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