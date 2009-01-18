» » Это надо видеть: украинский электробайк, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса
Раздел: Авто  
0

Это надо видеть: украинский электробайк, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса

Это надо видеть: украинский электробайк, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса Ему удалось установить рекорд.

Украинский электробайк Delfast попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось установить мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

12 октября украинский стартап Delfast bikes побил рекорд Гиннеса. Их электрический велосипед проехал самую большую в мире расстояние без подзарядки. Энергии байку хватило более чем на 367 км.

Читайте также: Автоугонщики изобрели новый способ "развода"

Сообщается, что рекорд был установлен на Киевском велотреке.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: авто, Книга рекордов Гиннесса

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:16 » Автор: Наталия Невская
     68
     0

Похожие новости по теме

Porsche Cayennе побил рекорд и попал в Книгу Гиннесса Porsche Cayennе побил рекорд и попал в Книгу Гиннесса

Кроссовер Porsche Cayennе S Diesel отбуксировал 285-тонный самолет.

Kia Niro установил новый рекорд Гиннесса Kia Niro установил новый рекорд Гиннесса

Гибридный автомобиль Kia Niro установил новый рекорд, который был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.

Самый оригинальный способ парковки автомобиля Самый оригинальный способ парковки автомобиля

Британец попал в Книгу рекордов Гиннеса за парковку.

Рекорд по дальности прыжка на тягаче Рекорд по дальности прыжка на тягаче

Грег Годфри пролетел на грузовике почти 50,6 метра.

Незрячий водитель сумел установить мировой рекорд скорости Незрячий водитель сумел установить мировой рекорд скорости

Англичанину, слепому от рождения, удалось разогнаться до 328 км/ч.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх