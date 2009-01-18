Это надо видеть: украинский электробайк, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса

Ему удалось установить рекорд.



Украинский электробайк Delfast попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось установить мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде.



Об этом сообщает



12 октября украинский стартап Delfast bikes побил рекорд Гиннеса. Их электрический велосипед проехал самую большую в мире расстояние без подзарядки. Энергии байку хватило более чем на 367 км.



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Сообщается, что рекорд был установлен на Киевском велотреке.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский электробайк Delfast попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось установить мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com 12 октября украинский стартап Delfast bikes побил рекорд Гиннеса. Их электрический велосипед проехал самую большую в мире расстояние без подзарядки. Энергии байку хватило более чем на 367 км.Сообщается, что рекорд был установлен на Киевском велотреке.



