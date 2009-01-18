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Раздел: Авто  
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В Сеть просочились кадры новинки от Polestar

В Сеть просочились кадры новинки от PolestarЗверь.

Появилась свежая информация о следующих новинках марки Polestar, подконтрольной Volvo.

Об этом рассказал бывший шеф-дизайнер Volvo Томас Ингелат, который сейчас стоит у руля компании Polestar, в интервью британскому изданию Autocar, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.

После спортивного купе, сборка которого начнется в 2019 году, будет выпущен электрический хэтчбек и внедорожник.

Глава компании заявил, что «двухдверка» Polestar 1, носящая статус флагмана, играет для будущего бренда не менее важную роль, чем более доступные и традиционные модели. Одной из первых «упрощенных» моделей станет среднеразмерный хэтч Polestar 2, который планируют поставить на конвейер в 2019 году. На рынке он должен составить конкуренцию американскому электромобилю Tesla Model 3.

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Как и в случае с купе, новые модели Polestar будут иметь собственный дизайн, правда, интерьеры автомобилей будут оформлены по архитектуре и в стилистике Volvo. Такой подход позволит снизить производственные затраты и обеспечит высокий уровень качества. Конечно, у Volvo позаимствуют также основные узлы и технологии безопасности.
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 Теги: авто, Polestar

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Сегодня, 22:17 » Автор: Наталия Невская
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