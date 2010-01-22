Раздел: Авто
Названы самые дешевые авто богачей мира
И такое бывает.
Далеко не все миллиардеры являются автомобилистами и собирают коллекции авто, как у султана Брунея. Некоторые демонстрируют скромность и ездят на не таких уж и дорогих машинах или используют относительно доступные повседневные автомобили.
Мы отобрали тебе самые дешевые авто самых известных и могущественных толстосумов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.
Билл Гейтс – Porsche 911
Помимо ставшего легендарным Porsche 959, Билл Гейтс пользуется гораздо более дешевым кабриолетом Порше 911 1991 года.
Уоррен Баффетт – Lincoln Towncar
Хотя Уоррен Баффетт заработал $42 млрд., он очень экономный по натуре. Так что неудивительно, что он долгое время использует давно снятый с производства седан Lincoln Towncar с номером Trifty (бережливый).
Ингвар Кампрад – Volvo 240 GL
Основатель IKEA Ингвар Кампрад ездит на старом универсале Volvo 240 GL, хотя его состояние оценивают в $28 млрд. А иногда вообще пересаживается на метро или велосипед.
Пол Аллен – Mazda B-Series
Партнер Билла Гейтса Пол Аллен владеет несколькими суперкарами, что, впрочем, не мешает ему водить пикап Mazda B-Series.
Аль-Валид Бин Талал Аль-Сауд – Infiniti FX45
Саудовский принц Аль-Валид Бин Талал Аль-Сауд владеет и Rolls-Royce Phantom, и суперкарами, но нередко ездит на Infiniti FX45.
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Майкл Делл — Hummer H2
Основатель Dell в основном ездит на Hummer H2 2005 года и Porsche Boxster первого поколения, хотя владеет и Porsche Carrera GT.
Далеко не все миллиардеры являются автомобилистами и собирают коллекции авто, как у султана Брунея. Некоторые демонстрируют скромность и ездят на не таких уж и дорогих машинах или используют относительно доступные повседневные автомобили.
Мы отобрали тебе самые дешевые авто самых известных и могущественных толстосумов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.
Билл Гейтс – Porsche 911
Помимо ставшего легендарным Porsche 959, Билл Гейтс пользуется гораздо более дешевым кабриолетом Порше 911 1991 года.
Уоррен Баффетт – Lincoln Towncar
Хотя Уоррен Баффетт заработал $42 млрд., он очень экономный по натуре. Так что неудивительно, что он долгое время использует давно снятый с производства седан Lincoln Towncar с номером Trifty (бережливый).
Ингвар Кампрад – Volvo 240 GL
Основатель IKEA Ингвар Кампрад ездит на старом универсале Volvo 240 GL, хотя его состояние оценивают в $28 млрд. А иногда вообще пересаживается на метро или велосипед.
Пол Аллен – Mazda B-Series
Партнер Билла Гейтса Пол Аллен владеет несколькими суперкарами, что, впрочем, не мешает ему водить пикап Mazda B-Series.
Аль-Валид Бин Талал Аль-Сауд – Infiniti FX45
Саудовский принц Аль-Валид Бин Талал Аль-Сауд владеет и Rolls-Royce Phantom, и суперкарами, но нередко ездит на Infiniti FX45.
Читайте также: На спорте: KIA Rio в обновленной версии
Майкл Делл — Hummer H2
Основатель Dell в основном ездит на Hummer H2 2005 года и Porsche Boxster первого поколения, хотя владеет и Porsche Carrera GT.
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