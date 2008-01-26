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Раздел: Авто  
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Продажи электромобилей в мире установили рекорд

Продажи электромобилей в мире установили рекордЗа прошлый год в мире было продано более 1,2 млн электромобилей и гибридов.

За 2017 в мире было продано более 1,2 млн электромобилей и плагин-гибридов, по сравнению с 2016 годом рост в этих сегментах авторынка составил 57%. Об этом в четверг, 25 января, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Отмечается, что при этом большая часть реализованных авто пришлась именно на EV – их доля составила 66%. Соответственно, плагин-гибриды (PHEV) заняли 34%.

Мировым лидером по продажам электрокаров второй год подряд остается Китай. Рынок электромобилей там вырос на 72% – более 600 тыс. проданных авто. В Европе за 2017 год реализовано 307 тыс. электрокаров (+38%), а в США – около 200 тыс. (+27%).

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Самые высокие темпы роста рынка электромобилей продемонстрировали Исландия (+248%), Словения (+16,6%), Япония (+149%), Португалия (+126%) и Германия (+108%).

Продажи электромобилей в мире установили рекорд
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 Теги: электромобили, продажи

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Сегодня, 10:28 » Автор: Богдан Процив
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