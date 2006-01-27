Раздел: Авто
На международной выставке в Европе представили маршрутку будущего
На международной выставке Busworld Europe в Кортрейке на стенде турецкого производителя Karsan была показан а маршрутка будущего.
Это компактный автобус Jest Electric длиной всего 5845 мм, шириной 2055 мм и высотой 2630 мм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Колесная база – З750 мм. При таких скромных габаритах салон вмещает до 23 пассажиров. Здесь 9 стационарных кресел и 3 откидных. Салон низкопольный, имеет откидную рампу, а потому приспособлен для перевозки инвалидной коляски. Радиус разворота впечатляет 6,8 м. В машине заложена уникальная концепция Small Bus. Маршрутка будущего Karsan Jest Electric на выставке Busworld Kortrijk 2017
Автобус имеет долговечный кузов на пространственном каркасе. Он оцинкован – гарантия от коррозии составляет 10 лет. Маршрутка будущего оснащена полностью независимой подвеской: передней типа Мак-Ферсон, задней – на продольных рычагах и пружинах.
Самое интересное, что Karsan Jest Electric имеет нулевой вредный выброс в атмосферу, так как приводится в движении электромотором мощностью 125 кВт и крутящим моментом в 290 Нм. Мотор питают литий-ионные батареи емкостью 33 или 66 кВт.ч. Запас хода соответственно достигает 80 или 165 км. Максимальная скорость 70 км/ч.
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При этом компактный электробус может преодолевать подъемы крутизной до 25%. В ближайшее время маршрутка будущего Karsan Jest Electric будет запущена в серийное производство.
Это компактный автобус Jest Electric длиной всего 5845 мм, шириной 2055 мм и высотой 2630 мм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Колесная база – З750 мм. При таких скромных габаритах салон вмещает до 23 пассажиров. Здесь 9 стационарных кресел и 3 откидных. Салон низкопольный, имеет откидную рампу, а потому приспособлен для перевозки инвалидной коляски. Радиус разворота впечатляет 6,8 м. В машине заложена уникальная концепция Small Bus. Маршрутка будущего Karsan Jest Electric на выставке Busworld Kortrijk 2017
Автобус имеет долговечный кузов на пространственном каркасе. Он оцинкован – гарантия от коррозии составляет 10 лет. Маршрутка будущего оснащена полностью независимой подвеской: передней типа Мак-Ферсон, задней – на продольных рычагах и пружинах.
Самое интересное, что Karsan Jest Electric имеет нулевой вредный выброс в атмосферу, так как приводится в движении электромотором мощностью 125 кВт и крутящим моментом в 290 Нм. Мотор питают литий-ионные батареи емкостью 33 или 66 кВт.ч. Запас хода соответственно достигает 80 или 165 км. Максимальная скорость 70 км/ч.
Читайте также: В Европе представили модель летающего такси
При этом компактный электробус может преодолевать подъемы крутизной до 25%. В ближайшее время маршрутка будущего Karsan Jest Electric будет запущена в серийное производство.
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