Раздел: Авто
Китайцы шокировали автомобильный мир качественным клоном Mazda CX-4
Новый кроссовер от Zotye поступит на рынок во второй половине 2018 года.
Китайская фирма Zotye, известная своими копиями популярных моделей, выпустит новый кроссовер. Новинка станет практически точной копией купеобразного SUV компании Mazda — CX-4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Autonews.
Модель, на данный момент известная под внутренним обозначением MA501, будет продаваться под новым брендом Traum. Габаритная длина кроссовера составит 4680 мм, ширина — 1868 мм, а высота — 1625 миллиметров. Размер колесной базы будет равен 2700 миллиметрам. Таким образом, китайский автомобиль по своим пропорциям получится почти идентичным Mazda CX-4.
Новинка, которая появится в продаже во второй половине 2018 г., будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил.
Mazda CX-4, разработанная специально для китайского рынка, доступна с двухлитровым агрегатом, выдающим 158 л.с., а также со 192-сильным двигателем рабочим объемом 2,5 литра. Цены на кроссовер варьируются от 140,8 (1,25 млн рублей) до 215,8 тыс. юаней (1,91 млн рублей).
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Компания Zotye уже клонировала несколько популярных моделей, среди которых Porsche Macan, Lamborghini Urus и Volkswagen Touareg.
Китайская фирма Zotye, известная своими копиями популярных моделей, выпустит новый кроссовер. Новинка станет практически точной копией купеобразного SUV компании Mazda — CX-4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Autonews.
Модель, на данный момент известная под внутренним обозначением MA501, будет продаваться под новым брендом Traum. Габаритная длина кроссовера составит 4680 мм, ширина — 1868 мм, а высота — 1625 миллиметров. Размер колесной базы будет равен 2700 миллиметрам. Таким образом, китайский автомобиль по своим пропорциям получится почти идентичным Mazda CX-4.
Новинка, которая появится в продаже во второй половине 2018 г., будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил.
Mazda CX-4, разработанная специально для китайского рынка, доступна с двухлитровым агрегатом, выдающим 158 л.с., а также со 192-сильным двигателем рабочим объемом 2,5 литра. Цены на кроссовер варьируются от 140,8 (1,25 млн рублей) до 215,8 тыс. юаней (1,91 млн рублей).
Читайте также: В Сеть попала секретная карта с новинками от Audi
Компания Zotye уже клонировала несколько популярных моделей, среди которых Porsche Macan, Lamborghini Urus и Volkswagen Touareg.
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