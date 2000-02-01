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Skoda показала дизайн будущих кроссоверов

Skoda показала дизайн будущих кроссоверовНа Женевском автосалоне дебютирует прототип компактного городского кроссовера Skoda Vision X с гибридной силовой установкой.

Компания Skoda опубликовала дизайн-скетчи нового концептуального кроссовера Vision X, призванного дать представление внешнем виде будущих SUV чешской марки. Публичная премьера прототипа состоится в начале марта на Женевском автосалоне, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Новинка представляет собой компактный городской кроссовер, серийная версия которого займет место на ступень ниже модели Karoq. Отличительные черты концепт-кара — агрессивные бамперы, массивные пороги, стеклянная панорамная крыша, а также 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. В компании отметили, что внешность Skoda Vision X вдохновлена «традициями богемского хрусталя».

В салоне расположилась широкая центральная панель с отдельным цветным дисплеем с «интуитивным интерфейсом», при помощи которого можно управлять мультимедийной системой и функциями сетевого подключения. Кроме того, кроссовер получил хрустальные элементы отделки интерьера со специальной подсветкой.

Skoda Vision X оснащена гибридной силовой установкой, подробностей о которой пока не сообщается. Моторная линейка серийного кроссовера может включить трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы мощностью от 95 до 150 лошадиных сил.

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Как ожидается, серийный вариант Skoda Vision X появится в первой половине 2019 года. В Европе цены на модель будут начинаться примерно от 17-18 тыс. евро.

Skoda показала дизайн будущих кроссоверов
Skoda показала дизайн будущих кроссоверов
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 Теги: Skoda, кроссовер

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Сегодня, 11:24 » Автор: Богдан Процив
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