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Раздел: Авто  
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Настоящий хищник: обновленный Ford EcoSport Storm

Настоящий хищник: обновленный Ford EcoSport StormКрасота!

Рестайлинговый Ford EcoSport у нас пока не появился, а в Бразилии он вышел на рынок еще летом прошлого года, но — только в переднеприводном исполнении. Теперь там предложен вариант с полным приводом, и чтобы привлечь к нему внимание, придумано обособленная версия Storm. Она отличается огромными буквами на радиаторной решетке, которые будто бы напоминают о могучем «хищнике» Ford F-150 Raptor.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.

Крупные надписи Storm (с англ., - буря) есть на кожухе запаски и бортах в виде аппликаций. Также необходимо отметить тот факт, что в глаза бросаются обвес из пластика «по кругу» черного цвета и имитация стальной защиты на бамперах. Таким агрессивным по внешности EcoSport еще не был никогда.

Кроссовер Ford EcoSport Storm можно будет приобрести только с атмосферным бензиновым 2-литровым 6-диапазонным агрегатом с коробкой «автомат». Бензиновый мотор достигает мощности в 170 «лошадей», 202 Нм, на этаноле — 176 «коней» и 221 Нм. Пока что бразильские автолюбители оформляют предзаказы. Так как полноприводный и украшенный вариант — наиболее дорогой, его стоимость стартует с 99 900 реалов (874 269 грн). Топовый переднеприводник с тем же силовым агрегатом стоит немногим дешевле — 96 850 (847 577 грн).

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Базовая модель с 1,5-литровым агрегатом (130–137 «лошадей», 153–159 Нм) оценивается в 77 990 реалов (682 525 грн).
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 Теги: авто, Ford EcoSport Storm

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Вчера, 23:22 » Автор: Наталия Невская
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