Раздел: Авто
Специалисты подсчитали минимальную стоимость доставки авто из Германии
Для доставки был выбран автомобиль Dacia Logan MCV II Laureate.
Киевлянин Игорь Борсюк, пригнавший на днях из Германии Dacia Logan MCV II Laureate, поделился с калькуляцией, во сколько ему обошлось это предприятие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
«Задачей было потратиться по минимуму, в том числе и на дорогу. Поэтому я все распланировал еще перед поездкой до последнего цента», — сказал нам Игорь Борсюк.
Итак, что в итоге вышло:
- билеты WizzAir «Киев — Мемминген» – 35 евро;
- билет дневной поезд «Баден — Вюртенберг» – 24 евро (сюда входит билет на автобус «Аэропорт — ж/д вокзал Мемминген» и автобус с вокзала Нейденхайма до автосалона;
- электронная экспортная страховка на 14 дней – 59 евро;
- регистрация + номера – 61 евро;
- налог — 0.18 евро;
- омывайка для окон 5 литров канистра – 1,99 евро;
- подбор + экспертиза + регистрация — 320 евро;
- бензин от автосалона до Киева – 120 евро (115 литров);
- ночевка в хостеле в Чехии с завтраком – 15 евро;
- ночевка в хостеле во Львове с завтраком – 13 евро;
- вода и перекус в Германии, Чехии, Польше и Украине – 30 евро.
Итого: 679,17 евро.
Читайте также: В Формуле-1 отказались от участия девушек-моделей
Об автомобиле:
Белая Dacia Logan MCV II Laureate 2015 г.в. — 5200 евро. Пробег 31 тыс км. С климат-контролем и в хорошей комплектации. У машины новое ТО — сделано 2 тысячи км назад. Единственное, что на простых дисках, но продавец дал 2 комплекта резины.
Киевлянин Игорь Борсюк, пригнавший на днях из Германии Dacia Logan MCV II Laureate, поделился с калькуляцией, во сколько ему обошлось это предприятие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
«Задачей было потратиться по минимуму, в том числе и на дорогу. Поэтому я все распланировал еще перед поездкой до последнего цента», — сказал нам Игорь Борсюк.
Итак, что в итоге вышло:
- билеты WizzAir «Киев — Мемминген» – 35 евро;
- билет дневной поезд «Баден — Вюртенберг» – 24 евро (сюда входит билет на автобус «Аэропорт — ж/д вокзал Мемминген» и автобус с вокзала Нейденхайма до автосалона;
- электронная экспортная страховка на 14 дней – 59 евро;
- регистрация + номера – 61 евро;
- налог — 0.18 евро;
- омывайка для окон 5 литров канистра – 1,99 евро;
- подбор + экспертиза + регистрация — 320 евро;
- бензин от автосалона до Киева – 120 евро (115 литров);
- ночевка в хостеле в Чехии с завтраком – 15 евро;
- ночевка в хостеле во Львове с завтраком – 13 евро;
- вода и перекус в Германии, Чехии, Польше и Украине – 30 евро.
Итого: 679,17 евро.
Читайте также: В Формуле-1 отказались от участия девушек-моделей
Об автомобиле:
Белая Dacia Logan MCV II Laureate 2015 г.в. — 5200 евро. Пробег 31 тыс км. С климат-контролем и в хорошей комплектации. У машины новое ТО — сделано 2 тысячи км назад. Единственное, что на простых дисках, но продавец дал 2 комплекта резины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1086
0
Оставьте свой комментарий