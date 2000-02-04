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Названы самые раздражающие функции автомобильной электроники
Эти функции отвлекают водителей от дороги.
Эксперты Международного валютного фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety) провели исследование и выяснили, насколько отвлекающими могут быть современные мультимедийные системы, а также за рулем лучше не делать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1OD.
В исследовании приняло участие 30 моделей (Audi Q7, Cadillac XT5, Ford F-250, Infiniti Q50, Mazda3, Honda Civic и другие) и 24 водителя, которые использовали функции мультимедийных систем при движении со скоростью 40 километров в час.
Самой безобидной функцией информационно-развлекательных систем стала настройка аудио: изменение громкости или выбор радиостанции. Эти действия стали привычными и для них не требуется много времени. На втором месте - телефонные звонки и SMS. Больше всего от дороги отвлекает навигационная система: ее использования, особенно ввода адреса, требует максимальной концентрации. Кроме этого, в исследовании уделили внимание интерфейса и органам управления. Удобными названы те, что находятся на центральной части приборной панели, отвлекающими - шайбы и переключатели на центральной консоли.
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При этом наиболее требовательными во внимание водителя машинами стали Honda Ridgeline, Audi Q7, Volvo XC60, Honda Civic и Dodge Durango.
Эксперты Международного валютного фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety) провели исследование и выяснили, насколько отвлекающими могут быть современные мультимедийные системы, а также за рулем лучше не делать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1OD.
В исследовании приняло участие 30 моделей (Audi Q7, Cadillac XT5, Ford F-250, Infiniti Q50, Mazda3, Honda Civic и другие) и 24 водителя, которые использовали функции мультимедийных систем при движении со скоростью 40 километров в час.
Самой безобидной функцией информационно-развлекательных систем стала настройка аудио: изменение громкости или выбор радиостанции. Эти действия стали привычными и для них не требуется много времени. На втором месте - телефонные звонки и SMS. Больше всего от дороги отвлекает навигационная система: ее использования, особенно ввода адреса, требует максимальной концентрации. Кроме этого, в исследовании уделили внимание интерфейса и органам управления. Удобными названы те, что находятся на центральной части приборной панели, отвлекающими - шайбы и переключатели на центральной консоли.
Читайте также: Эксперт назвал автомобили, на которых лучше не ездить в снегопад
При этом наиболее требовательными во внимание водителя машинами стали Honda Ridgeline, Audi Q7, Volvo XC60, Honda Civic и Dodge Durango.
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