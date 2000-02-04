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Названы самые раздражающие функции автомобильной электроники

Названы самые раздражающие функции автомобильной электроники Эти функции отвлекают водителей от дороги.

Эксперты Международного валютного фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety) провели исследование и выяснили, насколько отвлекающими могут быть современные мультимедийные системы, а также за рулем лучше не делать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1OD.

В исследовании приняло участие 30 моделей (Audi Q7, Cadillac XT5, Ford F-250, Infiniti Q50, Mazda3, Honda Civic и другие) и 24 водителя, которые использовали функции мультимедийных систем при движении со скоростью 40 километров в час.

Самой безобидной функцией информационно-развлекательных систем стала настройка аудио: изменение громкости или выбор радиостанции. Эти действия стали привычными и для них не требуется много времени. На втором месте - телефонные звонки и SMS. Больше всего от дороги отвлекает навигационная система: ее использования, особенно ввода адреса, требует максимальной концентрации. Кроме этого, в исследовании уделили внимание интерфейса и органам управления. Удобными названы те, что находятся на центральной части приборной панели, отвлекающими - шайбы и переключатели на центральной консоли.

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При этом наиболее требовательными во внимание водителя машинами стали Honda Ridgeline, Audi Q7, Volvo XC60, Honda Civic и Dodge Durango.
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Вчера, 23:36 » Автор: Евгений Шевченко
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