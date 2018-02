В США создали бюджетный трехколесный электромобиль

В разработке внешнего вида этого очень компактного спортивного родстера участвовали именитые дизайнеры из Audi, Mercedes-Benz и Ferrari, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Американский стартап Ampere Motor, в декабре 2017 года показавший на выставке в Лос-Анджелесе свой необычный трехколесный концепт спортивного электромобиля One, готовится пустить его в серию.Похоже, весьма необычный спортивный электромобиль One от Ampere Motor в ближайшее время может стать реальностью, выехав на улицы городов. По словам разработчиков, современные электромобили – это по большей части дорогие и маломощные машины. А потому участники стартапа поставили перед собой цель наводнить рынок "мускульными" и красивыми спортивными электрокарами, цена на которые не превышала бы $10000.Известно, что в разработке внешнего вида этого очень компактного спортивного родстера участвовали именитые дизайнеры из Audi, Mercedes-Benz и Ferrari.В основе машины лежит трубчатый каркас из стеклопластика и карбона, полного заряда автомобилю, вроде бы, хватает для преодоления 160 км (при установке большей батареи запас хода может быть увеличен до 240 км), а перезарядка происходит примерно за 3,5 часа от обычной домашней розетки (американской, где напряжение 110 В).Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч, а разгон от нуля до 100 км/ч происходит за 8 секунд. Среди иных технических тонкостей – подвеска на двойных поперечных рычагах, и трансмиссия с конической кевларовой лентой, которая и отвечает за управление задним колесом. Электрокар лишен крыши и даже лобового стекла, но за дополнительные $1500 все это могут сделать. Также за доплату в $1000 автомобиль возможно оснастить печкой и кондиционером.Любопытно, но, несмотря, на свой дизайн, технически во многих странах мира One могут признать мотоциклом, а потому для его управления драйверу понадобится соответствующая категория прав, а также необходимость носить за рулем защитный шлем.Ранее подобный стартап представили на моторшоу в Лос-Анджелесе. Прототип трехколесного электрокара называется Model Sondors. Особенностью автомобиля стало использование смартфона или планшета в качестве приборной панели. Ожидаемая цена новинки — 10 000 долларов.Напомним, инвесторов в Украине может привлечь дешевое производство электромобилей, заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.В 2017 году украинцы приобрели 2 697 легковых электромобилей – это в 2,3 раза больше, чем в 2016 году. При этом парк автомобилей, работающих исключительно на электротяге, пополнялся в основном за счет импорта б/у техники.При этом, в Украине с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год – до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря льготам, вырастет еще в два-три раза.